Rosario: el entrenador que les enseña básquet a los chicos en la puerta de sus casas

Esta forma de trabajo, que se vio ya en otros lugares del país, no es nueva para el entrenador. Foto: David Ferrara.

Si los chicos no pueden ir al básquet, el básquet va a los chicos. Freddy Navarro, el DT de los más chicos del club Echesortu, va a sus casas para entrenar al aire libre y con cuidados. Toda una demostración de pasión por el básquet y la profesión.

“No siempre se cuenta con todos los elementos para dar clases por Zoom y como otros profes me dan una mano colaborando desde sus casas y dando ellos charlas y prácticas, pero la idea fue no quedarme con los brazos cruzados y se me ocurrió ir casa por casa con los chicos de Echesortu”, explicó Navarro.

El DT arma el recorrido y luego lo ejecuta: “Organizo los grupos el día anterior y busco que queden de cinco a seis chicos por día, dentro del mismo radio, y así paso a dar la actividad entre 20 a 30 minutos por chico. Se coordina con los papás, que también participan de las prácticas”.

Y para eso montó toda su logística: “Salgo en la bicicleta con un canasto acondicionado para llevar, una pelota, conos, sogas, tizas, pelotitas de colores, una pizarra blanca, fibras, globos y todo lo necesario para higienizar los elementos”.

Esta forma de trabajo, que se vio ya en otros puntos del país, no es nueva para el entrenador, que lo hacía en otra época sin los problemas que acarrea la pandemia.

“Esto nace de la época en la que comencé a trabajar con las categorías inferiores de Central Córdoba, en la década de los ochenta. Cuando empecé a reclutar chicos para armar las categorías iba con los volantes puerta por puerta, pero no los tiraba, sino que tocaba el timbre y ofrecía mostrarles lo que iba a iniciar cuando se llegaran al club”, explicó.

Toda una muestra del cariño por el deporte, para los profes que a pesar de las dificultades trabajan para motivar a los chicos, ya sea desde la compu, la videollamada, o en este caso, puerta a puerta.

Fuente: basquetrosario.com