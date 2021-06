Tarzanito, el legado de Carlos Corzo: cuál es el origen de su nombre

El 1 de junio 1954 nació el club de fútbol Tarzanito, fundado por el recordado entrenador y formador Carlos Corzo, padre el fútbol infantil local que tuvo influencia también en otras instituciones de la ciudad ya que fue cofundador de la Liga de Baby Fútbol.

Ubicado en barrio Bouchard, hoy Tarzanito alberga unos 80 chicos -desde la categoría 2015 hasta la categoría 2008- que esperan con ansias el regreso de los sábados de fútbol en familia. Su presidenta, Carolina Muller, dialogó con El Periódico, contó sobre la actualidad del club y se mostró muy orgullosa de representar a esta institución que es conducida -en su mayoría- por mujeres.

"Asumimos en el club en 2019 e hicimos lo que pudimos porque después llegó la pandemia y no podemos proyectar demasiado, esto es día a día. Los clubes estamos atravesando una etapa en la cual dependemos de las cuotas y gracias a dios en Tarzanito han contribuido, al menos con pagos mínimos podemos tener la luz y los impuestos al día. Entre todos lo podemos sustentar", comentó Muller.

Tarzanito fue fundado en 1953, pero se oficializó como club en 1954.

En ese sentido, la presidenta comentó que hay varios proyectos que quedaron truncos, al menos por ahora. "Queríamos poner el alambrado nuevo del sector de calle Córdoba, pintar toda la cancha, hacer un nuevo lugar para que los hicos tomen agua. Hay varios proyectos que no fueron descartados, pero los vamos hacer cuando podamos. Hay varias cosas para mejorar al club pero con la pandemia no lo pudimos hacer, no contamos con el apoyo económico de ninguna firma, solo nos solventamos con las cuotas", indicó.

"Para mí es una satisfacción muy grande estar en este club, en estos dos años no pudimos festejar nada, no hablo de festejar con una fiesta, pero sí poder festejarlo en la cancha y compartirlo con otros clubes. Me enorgullece mucho estar en Tarzanito", puntualizó

"Esta semana volvieron los entrenamientos de categorías puntuables (2012 a 2009), hicimos turnos por días y es optativo así que los padres mandan a los chicos si quieren. Se redujo un poco la cantidad", contó Muller.

Un poco de historia En los últimos meses, sobre todo en la etapa de cuarentena, el club recibió innumerables mensajes e imágenes de sus inicios donde se reconstruye el legado de Corzo que fueron publicando en redes sociales con breves reseñas de la época. La idea con la que se creó el club fue para que los niños participaran activamente en el mismo; y así lo hicieron desde sus comienzos formando las distintas comisiones directivas y realizando todo tipo de actividades; deportivas, sociales y culturales. Si bien el fútbol siempre fue la actividad principal; también se realizaban festivales con obras de teatro, musicales, torneos de bochas, carreras de embolsados, de bicicletas, pedestres, torneos de barriletes, manchas, concursos literarios entre otros; y la tradicional elección de la Mis Tarzanito. Con el tiempo Tarzanito crea la Agrupación de Baby Fútbol, que después paso a llamarse Liga de Baby Fútbol. En el acta de fundación, los nombres de los niños que dieron origen a esta institución son: Ober Cuberli, Edelmiro Corzo, Ismael Cuberli, Horacio F. Lopez, Raúl Cuberli, Miguel Angel Lopez, Carlos H. Chiappero, Juan Chiappero, Héctor Chiappero, Sara C. Corzo, Mirta López, Graciela Cuberli y Arminda Mercado. Todos ellos acompañados por el ímpetu de Carlos Corzo.

La mujeres al frente

Muller contó que gran parte de la comisión directiva actual está conformada por mujeres, que nada más y nada menos son madres de distintos niños que juegan en el club. "Somos unas 6 o 7 mujeres y dos o tres hombres, somo muchas. Aportamos lo que podemos desde nuestra capacidad y lo que no podemos pedimos ayuda a los padres así que los invitamos a participar y a ayudarnos", comentó la presidenta.

Este compromiso fue puesto en evidencia en 2019 cuando las madres del club organizaron un torneo interno de fútbol femenino para celebrar el Día de la Madre y concientizar sobre el cáncer de mama. "La idea fue organizar algo entre nosotras como comisión y se fueron sumando las mamás de Belgrano, de otros clubes. Fue algo muy lindo", recordó Muller.

Carlos Corzo, fundador del club Tarzanito y uno de los grandes docentes del fútbol local.

Tarzanito, el origen

Propios y extraños se habrán preguntado alguna vez de dónde surge el nombre Tarzanito, por qué un club de fútbol tendría un nombre tan extraño para el mundo deportivo. El club publicó en sus redes sociales una breve reseña que explica el origen y demuestra que no fue el único en llamarse así.

A comienzos de la década 50', se transmitía por radio Splendid de la Capital Federal un programa que acaparaba la atención de muchos niños llamado Tarzan Rey de la Selva, en el cual se relataban las aventuras del "hombre mono".

La firma comercial Toddy, que auspiciaba el programa, decidió formar clubes a lo largo y ancho del país. Es así que un grupo de niños de barrio San Martín, bajo el asesoramiento de Carlos Corzo, crearon la filial 434 de clubes Tarzanito fundada el 1 de Junio de 1954.

Fueron más de 800 clubes que, por aquel entonces, tuvieron un gran impacto. Sin embargo, en el año 1955 se dio por finalizado el programa radial, y con el correr de los años las más de 800 filiales fueron desapareciendo.

Hoy, solo la filial 434 sigue en pie y se trata del mismísimo Tarzanito de la Liga de Baby Fútbol de San Francisco.