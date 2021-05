Desarticularon una fiesta clandestina en Palmares II y secuestraron dos autos

En la madrugada de este domingo, inspectores de la Dirección de Espectáculos Públicos, de la Dirección de Policía Municipal y junto a oficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba, realizaron operativos de controles, a los fines de dar cumplimiento a las medidas sanitarias de prevención vigentes en el marco de la pandemia de COVID 19 donde desarticularon una fiesta clandestina, secuestraron dos vehículos y labraron actas.

El primer hecho se registró alrededor de las 1.30 en barrio Palmares, donde a partir de denuncias telefónicas al teléfono municipal 103, de tareas de investigación y de patrullaje por los distintos barrios de la ciudad, los uniformados se hicieron presentes en un domicilio de calle Los Ñandubay donde se estaba realizando una fiesta clandestina con más de 40 personas mayores de edad. Los uniformados procedieron a labrar el acta de constatación al responsable del inmueble por las siguientes infracciones: evento social no autorizado, incumplimiento de protocolos sanitarios, no uso de barbijos y/o tapabocas, falta de distanciamiento social; posteriormente, se procedió al desalojo del lugar. Además, los oficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba labraron a todos los presentes las correspondientes actas por infracciones a la Ley Provincial N° 10.702 “Régimen Sancionatorio Excepcional Emergencia Sanitaria Covid-19” art. 1 inc. 1) “Incumplimiento de Medidas de Protección Personal”, art. 1 inc 2 b) “Incumplimiento del Límite Horario para Circular” y art. 1 inc 3) “Incumplimiento de Medidas de Prevención en Relación a Reuniones Sociales”.

Por otro lado, alrededor de las 4 de la mañana, los uniformados procedieron a la detención de un automóvil Peugeot con cinco ocupantes a bordo en calle Boero Romano al 400 de barrio Independencia. Las personas no pudieron justificar por qué se encontraban circulando a esa hora de la madrugada, les solicitaron sus identificaciones personales y se le requirió al conductor del vehículo la documentación exigida por la legislación vigente para circular, la cual no portaba. Además, se encontraba circulando en violación a lo dispuesto por el DNU 334/21, procediendo posteriormente al secuestro del vehículo. Debemos agregar que los oficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba les labraron a las 5 personas presentes las actas por violación a la Ley Provincial N⁰ 10.702 “Régimen Sancionatorio Excepcional Emergencia Sanitaria Covid-19”, art. 1 inc. 1) “Incumplimiento de Medidas de Protección Personal” y art. 1 inc 2 b) “Incumplimiento del Límite Horario para Circular”.

Finalmente, aproximadamente a las 5:15 de la mañana y en la intersección de las calles Avellaneda y Libertad de barrio Catedral, los uniformados observaron un automóvil Chevrolet Corsa que circulaba a alta velocidad que no acató la orden de detención de las autoridades dándose a la fuga. Tras una persecución, fue detenido en Av. Caseros al 600 donde le labraron el acta de constatación por las siguientes infracciones: aceleración injustificada, violación al DNU 334/2021 (restricción horaria de circulación nocturna) y no uso de barbijos y/o tapabocas, secuestrando posteriormente el vehículo.