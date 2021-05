Tienen siete hijos y los desalojaron: necesitan agua y venden tortas para poder alquilar

Una pareja con siete hijos menores de edad fue desalojada la semana pasada de la vivienda que cuidaban (Bv. 9 de Julio 47) y ocupan hoy un local contiguo a dicho inmueble a la espera de mudarse. Pero para poder hacerlo deben reunir una importante suma de dinero, por lo que se encuentran llevando adelante una venta de tortas materas que finaliza este domingo.

Maximiliano Rodríguez, uno de los afectados por la situación, explicó que la necesidad más urgente es la vivienda. “Es lo básico hoy en día, conseguir un lugar. Contamos con recibo de sueldo y dos garantías con títulos de propiedad. Está difícil la cosa y más porque tenemos animales y siete chicos. Lo más urgente es una casa de dos o tres habitaciones y con patio para poder llevar los perros, la mayoría son rescatados de la calle”, explicó.

También necesitan agua, ya que está cortado el servicio donde hoy pernoctan. “Muchos vecinos se arriman, traen cuatro o cinco bidones y se llevan vacíos. Yo me estoy moviendo con el auto que tenemos, cargo cuatro o cinco bidones de 20 litros, voy a casa de conocidos, cargo agua, traigo. Hay que tener en cuenta que somos nueve y los chicos van a cada rato al baño, hay que bañarlos todos los días, hay que cocinar, hacer el té, el mate cocido”, contó.

En cuanto a servicio eléctrico, por el momento lo conservan. También tienen garrafas para poder calentar agua y cocinar. Por eso el agua es la necesidad primordial.

“Trabajamos toda la vida, ahora está todo amontonado pero los chicos siempre tuvieron su cama, su colchón, sus frazadas; tenemos nuestra cocina, nuestra heladera, garrafas y un horno grande con el que elaboramos tortas”, agregó Rodríguez.

Venta para subsistir

Pamela Castillo, madre de los niños y pareja de Rodríguez es quien elabora las tortas materas que tienen a la venta hasta este fin de semana: “Lo hacemos para subsistir porque por más que uno trabaje en blanco no se llega. Como mamá me encanta la cocina así que empezamos con tortas. Hago pastafrolas, budines, pan casero. Y toda la plata que vamos a recaudar con esta venta es para llegar al monto que nos piden para alquilar una propiedad. Si bien todavía falta una semana o 15 días para que cobremos el sueldo, es también para no estar sin plata, porque llega principio de mes, pagamos las cuentas y nos hemos quedado con 3 mil pesos al bolsillo. Al comprar materia prima, tengo que invertir la plata ahí, para seguir elaborando”, detalló.

La venta de tortas empezó el jueves pasado y seguirá hasta este domingo. Tienen un costo de 200 pesos y se pueden pedir a los teléfonos 3564302902 y 3564301302.

“Las hacemos nosotros, las elaboramos y las envasamos. A la gente le damos la opción de que la vengan a buscar y al que no pueda acercarse se la llevamos a domicilio. No tenemos mucho espacio, tenemos que hacer una cierta cantidad por día, las vamos a elaborar de noche, mientras los chicos duermen. Nos vamos a quedar despiertos y al mediodía ya la gente que eligió la opción de venir a buscarla puede pasar. Y sino las cargo en el auto y se las entregamos”, contó Rodríguez.

Muy conmovido por lo que están viviendo, agregó: “Necesitamos tiempo, necesitamos vender para llegar a un monto de alrededor de los 20 mil pesos. Nos piden 45 mil para ingresar a la casa que fuimos a ver para alquilar”.

Sobre el final, ambos agradecieron la colaboración de la comunidad: "Vamos a arrancar con esto, con la colaboración de la gente que nos donó azúcar, harina y huevos, porque en el desalojo se rompió y se perdió todo. Mucha gente vino y donó. Gracias a Dios podemos hacer algo para terminar de juntar la plata que nos falta, y gracias a las donaciones que estamos recibiendo podemos hacer esta venta”.

Por último, el padre de familia sostuvo: “Es difícil este momento, más como padre, de hacerle pasar esto a nuestros hijos, pero gracias a la gente podemos arrancar nuevamente”.