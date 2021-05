Cannabis medicinal: “Si se hace en forma masiva va a llegar a un precio razonable”, dicen desde el colegio de farmacéuticos

La Legislatura de Córdoba aprobó días atrás la adhesión a la ley nacional de investigación y uso medicinal del cannabis. La ley fue sancionada en marzo de 2017, pero durante años el acceso al tratamiento se vio restringido por su reglamentación. Ahora, se espera que con ello se pueda garantizar el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios.

Nora Gagliano, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, destacó que se trató de “un gran avance” pese a que afirmó que aún “quedan algunos grises” ya que quedan unos 90 días para que se ponga en pleno funcionamiento.

La titular de la entidad se puso en el lugar de los padres que elaboran el aceite de cannabis para sus hijos, pero celebró que ahora pueda hacerse de una manera segura y controlada.

“Toda medicación se tiene que hacer en un laboratorio, con controles. Los padres lo hacen pero a lo mejor un día tiene equis concentración de canabionoides, al otro día más, al otro día menos, al hacerse en forma ilegal, entre comillas. Son entendibles todas las situaciones porque hay que estar en el lugar de padres con niños enfermos y da buenos resultados, pero lo ideal es que lo prepare alguien que sabe”, opinó en diálogo con ‘Nada que perder’, programa que se emite cada jueves desde las 19 por FM 97.1, bajo la conducción de Marcelo Pighi.

Regulación

Gagliano recordó que desde el Colegio, hace unos años, se analizaron supuestos medicamentos con cannabis y los resultados demostraron que no todos tenían los componentes que decían tener: “Algunos hasta tenían clonazepam, de los que se vendían, porque no toda la gente lo hace en forma consciente, tenés a la persona que se aprovecha. Es una situación muy crítica. Me parece bien que al estar la ley se regule. No es que se legalizó el uso de la marihuana, se legalizó el uso medicinal del cannabis, que es otro tema”.

La farmacéutica destacó, además, que al comenzar a realizarse de forma masiva el precio probablemente baje. “Hay un medicamento cuyo precio es de 62 mil pesos, no está al alcance de muchos. Entonces la idea es que haya alguien que lo cultive, como el INTA, y que haya un registro de las personas que lo necesitan y de cuánto van a necesitar, y que haya farmacias que elaboren que se van a tener que anotar en un registro para que se pueda llevar un control, no cualquiera va a poder elaborar”, dijo.

Y agregó: “Me supongo que se utilizará triple receta, hay que llevar un control, cuando vendemos por ejemplo medicamentos que son derivados de morfina se compran con un vale. Un vale va al Ministerio de Salud, uno queda en la droguería y uno queda en la farmacia. Estamos acostumbrados a que se trabaje así y está bien, porque es un control. Yo creo que si se hace en forma masiva va a llegar a un precio razonable y me supongo que en estos 90 días se podrá ver con las obras sociales si lo van a cubrir o no. Lo tendrían que cubrir, como con cualquier otro medicamento”.

Con receta médica

En cuanto a cómo se implementará esta nueva media, Gagliano explicó: “Supongo que al cultivarlo el INTA no será un cultivo caro. Lo van a fabricar farmacias o laboratorios, hay farmacias elaboradoras. Se tendrán que anotar como farmacias elaboradoras porque también va a tener que venir alguien a hacer un control. El otro día en la peatonal de Córdoba un hombre vendía una crema que supuestamente tenía cannabis. Era verde, con una hoja de marihuana. Paré a ver la fórmula y no tenía. Ahora que es ilegal, no sabemos las medidas higiénicas con las que se están fabricando ni las consecuencias”.

En materia de presentaciones, reveló que probablemente se comience con gotas: “A lo mejor una farmacia que tenga un laboratorio más chico no va a tener una máquina para hacer comprimidos, lo podrá hacer en gotas. A las farmacias que hacer herboristería u homeopatía, que en San Francisco tenemos, me parece que les quedaría más cómodo hacerlo en gotas que en comprimidos. La habilitación también es distinta”.

Es importante saber que el medicamento se venderá con receta, dándoles participación a los médicos en el proceso. “En un medicamento, lo que te hace efecto es el principio activo, la droga. Si vos tomás una aspirina, lo que te hace efecto es el ácido acetilsalicílico”, dijo.

Y agregó: “Es un psicotrópico, va a ser venta bajo receta, por eso va a tener que haber un médico que lo recete, una farmacia que lo elabore y no va a poder ir cualquiera a comprarlo, va a tener que registrarse. Si vos no tenés ninguna enfermedad la farmacia no tiene por qué vendértelo”.