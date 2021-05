Turismo de vacunas en Miami: desde una agencia de San Francisco admiten que hay demanda

Algunas agencias de San Francisco empezaron a ofrecer viajes a Miami (Florida, Estados Unidos) con el fin de que quienes tengan la intención de vacunarse contra el Covid-19, sin esperar su momento en el país, además de tomarse unos días de vacaciones.

Ante la demanda y consultas en la ciudad y zona, las agencias promocionan el denominado turismo de vacunación hacia un lugar donde las vacunas sobran, por varios motivos, e incluso en las últimas semanas las colocaban en las playas y supermercados de forma gratuita.

“Los viajes pueden empezar a salir desde junio y julio. Ofrecemos el pasaje aéreo y el alojamiento. En cuanto al turno de vacunación se tiene que encargar cada cliente”, explicó Sebastián Cravanzola, encargado de Agadez Viajes.

- ¿Por qué Miami?

Se elije principalmente esta ciudad de Estados Unidos porque es una de las zonas con mayor frecuencia aérea que tiene Argentina. Y además porque es donde la gente prefiere ir dado que hay más latinos y se habla lengua hispana.

- ¿Los precios varían?

Hay valores extremadamente altos para junio y julio, pero ya para agosto se normalizan los valores. Algunas compañías ante la alta demanda levantaron muchísimo los precios, pero bajan en agosto. En junio y julio aproximadamente los aéreos cuestan 300 mil pesos más el hospedaje que va desde 50 dólares por noche hasta 250 dólares la noche, siempre dependiendo dónde quieran alojarse. Mientras que en agosto los aéreos salen cerca 150 mil pesos.

- ¿Cómo es paquete de viaje, cuántos días son?

Mínimo tienen que ser viajes de 14 días, pero dependiendo también la vacuna que elijan colocarse. Con la vacuna Pfizer y Módena tienen 14 días para colocarse las dos dosis, mientras la de Johnson & Johnson solo se coloca una dosis. La más accesible para conseguir turno es la Pfizer y la Módena, por eso habitualmente son dos semanas de viaje aproximadamente.

- ¿Cómo sacan el turno para vacunarse?

Los viajeros que eligen viajar a Miami deben sacar el turno para vacunación por su propia cuenta, con el asesoramiento de las agencias. El turno de la vacunación se debe sacar por medio de la página de la cadena de supermercados y farmacias de Walmart. Por eso es importante elegir alojamiento más cerca a la sucursal donde se haya sacado el turno. También se está vacunando en algunas playas de forma gratuita, ese es otro punto para tener en cuenta con los puestos de vacunación que se desarrollan en Miami. Por otra parte, hay eventos masivos donde instalan puestos de vacunación contra el Covid-19. Las agencias están bastante golpeadas con las restricciones de la pandemia, por eso preferimos que el pasajero saque su turno por su cuenta y nosotros coordinamos el resto del viaje.

- Miami además de ser un destino turístico no está lejos de grandes urbes.

Además de ir en busca de la vacuna contra el Covid-19, quienes eligen este destino saben que llegarán a una zona muy turística, con playas hermosas y muchas localidades increíbles para recorrer. Pueden llegar a New York y otras localidades muy lindas, pero siempre teniendo los cuidados pertinentes con la pandemia.

- ¿Cuáles son los requisitos?

Se necesita tener la Visa de viaje al día, o tener pasaporte italiano o de la comunidad europea. A la vuelta tenés que tener el hisopado negativo para regresar a la Argentina, y luego se tiene que realizar la cuarentena obligatoria en su domicilio. Cabe remarcar que actualmente la Embajada de Estados Unidos no está emitiendo ni renovando los permisos de Visa. No le podemos asegurar el turno de vacunación porque no lo sabemos, sólo le pasamos la página para sacar el turno. Porque es casi imposible asegurar que se van a vacunar porque puede ocurrir que cuando llegás a Miami te da positivo de Covid-19. Por eso no confirmamos vacunación, ni turno, sino que damos los medios para que cada viajero pueda hacerlo.

- ¿Hay muchas consultas?

Sí, tenemos muchas consultas y varios vecinos están planificando el viaje. Por otro lado, también hay personas que tienen su precaución porque la única salida que hay del país en avión es desde Ezeiza y tienen temor por la acumulación de gente. No es necesario que sean muchas personas para sacar el viaje porque son paquetes individuales. Si van varios juntos mejor, pero si van dos personas no hay problemas. Es un destino muy lindo y que no lo van a cerrar, no van a cortar el ingreso, según mi entender.