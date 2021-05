“Entre el 60% y el 70% de los que entran en respiración mecánica fallecen”, dijo Vicente

El director del Hospital Iturraspe dijo que es alarmante la baja en la edad de los pacientes internados por Covid-19 en San Francisco. “No es que mueren porque no son atendidos, mueren excelentemente atendidos. Lo vemos día a día en personas de grandes recursos y en las mejores instituciones, esto no es un invento”, señaló.

En mayo los casos positivos de Covid-19 en San Francisco aumentaron en gran manera y en los últimos días se mantienen en un promedio alarmante superior a los 100 casos diarios. El director del Hospital Iturraspe -y jefe del COE Regional Nº3-, Valentín Vicente, habló en diálogo con El Periódico Radio 97.1 y dio detalles de la dura situación que se vive en el nosocomio público local.

Vicente destacó que “entre el 60% y el 70% de los que entran en respiración mecánica fallecen” a pesar de contar con todos los recursos para su tratamiento. Además, señaló que el rango etario de internados por Covid ronda entre los 40 y 60 años. “Este tipo de pacientes, el año pasado no estaban”, destacó, en alusión a la peligrosidad de las nuevas variantes del coronavirus.

“El sistema sanitario está con una gran cantidad de casos positivos en esta meseta alta que describimos desde hace varias semanas y que sigue lentamente ascendiendo. Teníamos un promedio de 100 casos y ahora estamos con una meseta de 150 diarios”, comentó el especialista en la entrevista con El Periódico Radio 97.1, que se emite de lunes a viernes de 17 a 19.

En ese sentido, el director del Hospital explicó que las medidas de restricción tienen un periodo de impacto para que puedan evidenciarse cambios en esa curva y que sería en un par de semanas. “Recordemos que epidemiológicamente estamos viendo la foto de hace 15 días, por eso esto va a impactar más adelante, dentro de una semana aproximadamente o más”, precisó.

“Pido fundamentalmente conciencia a la población del punto sanitario en el cual estamos, independientemente de los cierres o la restricción en la actividad comercial, no vemos un descenso muy marcado del movimiento de la gente; se siguen realizando reuniones familiares y ahí está el foco, en las reuniones sociales, en el grupo de amigos que se reúnen en la peña, en el asado del fin de semana y es ahí donde tenemos que hacer hincapié, que se tome conciencia. Hace falta un par de semanas de conciencia, de quedarnos en nuestro domicilio y no seguir incrementando esta lista de contagios tan alto que tenemos día tras día”, analizó Vicente.

70% de ocupación en camas críticas y baja en la edad de internados

Por otro lado, el director del Hospital contó que se amplió la cantidad de camas criticas del hospital. “Tenemos 32 camas críticas de las cuales aproximadamente el 70% están ocupadas”, detalló.

“En camas de piso tenemos un número muy parecido de alrededor del 80% de ocupación y las clínicas privadas no tienen pacientes críticos, pero sí pacientes de salas en habitaciones comunes y ahí hay unos 40 pacientes internados”, agregó Vicente.

En cuanto a la baja de edad en los pacientes que necesitan internación, el médico detalló que esto puede estar reflejando los efectos de la vacunación a a mayores de 60, pero también la acción de nuevas cepas o variantes del virus. “Lo que estamos viendo es que los pacientes son más jóvenes y con complicaciones severas. El grueso está entre los 40 y 60 años, este tipo de pacientes no estaban internados el año pasado, donde podíamos tener algún paciente con muchas comorbilidades. El resto era de más de 70 y de más de 80”, comentó.

“Entre el 60% y el 70% de los que entran en respiración mecánica fallecen”

En los últimos días también fue récord la cantidad de personas que deben permanecer aisladas por contacto estrecho -más de 8 mil- y con respecto a esta situación, Vicente señaló que se apela a la responsabilidad porque es imposible poder controlarlo.

“El personal de salud está cansado, agotado; se siguen produciendo fallecimientos y el nivel de actividad no cesa. Cierta parte de la población no acusa recibo de la situación que estamos viviendo y causa mucha tristeza, mucha impotencia que esto se produzca. Después vienen los lamentos y los reproches, incluso al equipo de salud”, apuntó.

Y agregó: “Hay pacientes que a pesar de que tienen todos los recursos, tienen todo a disposición para combatir al Covid, pero fallecen. La Provincia está volcando todos los recursos en tratamientos, asistencia respiratoria, insumos, medicación y a pesar de ello fallecen los pacientes. Empiezan progresivamente a tener compromisos respiratorios, se les pone una cánula nasal, una máscara, evolucionan al alto flujo, pero algunos con eso tampoco van bien y pasan a la asistencia mecánica respiratoria, de los que pasan allí hay un 60% o 70% de los casos que fallecen. No es que mueren porque no fueron atendido o mueren en un pasillo, mueren excelentemente atendidos. Lo vemos día a día en personas de grandes recursos y en las mejores instituciones, no es un invento”, destacó.

“Creo que debería revisarse el protocolo para permitir autopsias”

Esta semana falleció un joven de 23 años en la ciudad que había dado positivo en el test de coronavirus. Sin embargo, no había manifestado síntomas ni registraba patologías previas conocidas. Al tener el virus, el protocolo indica que no puede realizarse autopsia, pero Vicente consideró que debería revisarse.

“Hubiera sido interesante hacer la autopsia. El desenlace y el drama que tiene para una familia el fallecimiento de un hijo de corta edad es irreparable, pero de todas formas nos hubiera gustado saber si estaba relacionado porque murió con un hisopado positivo, pero no sabemos si falleció con Covid o por Covid, que son cosas distintas. Podría haber tenido una enfermedad congénita que podría haber desencadenado la muerte, pero entramos en el terreno de las presunciones y por eso hubiera sido bueno poder hacer una autopsia clínica”, remarcó.

Y agregó: “El protocolo así lo indica, pero yo personalmente creo que debería revisarse para permitir la autopsia de estos pacientes”.

Cepa Manaos

“Hemos mandado varios estudios a Córdoba y no se pudieron hacer por el material que fue remitido y lamentablemente no tenemos confirmación de la cepa. De todas formas, esta cepa ya había sido detectada en la provincia y cuando llega a una comunidad por una tasa de contagio más alta es la que termina predominando, así que seguramente son las cepas nuevas las que circulan en nuestra ciudad y en nuestra región”, dijo Vicente.

Reclamo de jefes de servicio

Ante el reclamo que habían ejercido semanas atrás los jefes de servicio del Hospital Iturraspe, el director informó que los anestesistas ya se han reincorporado y que el problema estaba en la baja de un contrato por un tema judicial, el cual aseguró que ya fue solucionado. “Ese anestesista ha vuelto a trabajar en la institución. El otro anestesista ha desistido de su renuncia, así que el plantel está funcionando como siempre y con normalidad”, dijo.

“Con respecto al reclamo de neurocirugía, se incorporó un neurocirujano, también se han incorporado seis kinesiólogos nuevos para trabajar en la parte respiratoria de Covid, personal médico y de enfermería, así que estamos bien. Obviamente que con este alto nivel de demanda no hay recurso de que alcance, pero estamos con un buen número de personal”, explicó Vicente.