Subsidios en el deporte: clubes más chicos piden ser contemplados

La pandemia impactó en distintos aspectos de nuestra vida en comunidad y puso en una situación sumamente compleja a las instituciones deportivas, tras el camino abordado por el Gobierno nacional de establecer restricciones y el cierre de actividades en todo el país para evitar que se propague el virus.

En San Francisco no fue la excepción y los clubes de la ciudad tuvieron que hacer frente a la situación económica, que ya los venía acorralando antes de la llegada del Covid-19. Desde el año pasado el escenario para muchas entidades es complejo, a tal punto que algunas ya decidieron no realizar más actividades, como el caso del Club La Milka. Otras apelan a las clásicas ventas de locro, pastrafrolas, pollos y a retocar hasta donde se pueda la cuota societaria para seguir de pie. A esto, claro, se le suman los robos constantes que causan pérdidas económicas en muchos casos descabelladas para un club de barrio.

En ese contexto –aseguran- en el último año el Estado no les brindó apoyo económico para soportar el cese de actividades y tampoco les dio seguridad.

Para los más grandes

Solo Sportivo Belgrano y San Isidro fueron los que lograron recibir apoyo económico para afrontar sus competencias, que son de carácter nacional, lo que es incuestionable.

En la vereda de los más chicos, el malestar es notorio. Dirigentes, colaboradores, padres que integran clubes de barrio, y que trabajan ad honorem, cuentan que desde hace varios años no reciben aportes del gobierno municipal.

En el caso de La Milka, su presidente Fernando Godoy contó: “Hablo con todos los dirigentes y sé que no tenemos ningún apoyo y sin dinero no podés volver a generar actividades deportivas, necesitás un empujón porque no se pueden hacer eventos y está bien. Pero no podés juntar plata, salvo una rifa chica para mantenerse y pagar la luz”, explicó.

Godoy agregó que no tiene objeciones contra el municipio, pero pidió que tejan alternativas para poder llegar también a las entidades más pequeñas: “Parece que se olvidan del resto de los clubes”, cuestionó.

Por otro lado, el dirigente remarcó el rol social de los clubes ante el flagelo de la droga. “Los clubes hacen un trabajo social, no solo La Milka, todos; pareciera que no interesa el deporte como herramienta social y por eso no hay apoyo a clubes como Antártida, Crecer y el resto de las actividades también, porque yo sé cómo reniegan las chicas del hockey también en todos los clubes”, comentó.

“Hay que armarse de paciencia en estos casos y contarle a la gente que no es que el club quiere cerrar, sino que es el momento que estamos pasando. Estamos muy complicados en lo económico y no estoy en contra de suspender las actividades porque hay que cuidarse, pero tampoco tenés el apoyo del Estado municipal. Abras o no abras el club, de luz tenés entre 10 o 12 mil pesos”, puntualizó.

El Baby tampoco. Los clubes de Baby Fútbol tampoco recibieron aportes, al menos desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, desde la Liga explicaron que el municipio brindó asesoramiento para acceder al subsidio de 40 mil pesos que otorgó la Provincia.

¿Cuál es el criterio? En 2019, el espacio político Mejor San Francisco (hoy forma parte del Ejecutivo municipal) presentó una interesante propuesta en el Concejo Deliberante para el deporte local que tiene como objetivo crear un Fondo Municipal de Asistencia para Deportistas Amateurs. Ese fondo requiere crear un registro único de interesados donde se analice la situación de cada uno para asignar un aporte económico a través de becas, subsidies o prestamos, teniendo en cuenta cada caso en particular. El proyecto de ordenanza pasó a comisión y todavía no fue promulgado. “Hoy uno ve que en ese sentido no hay una organización, el estado interviene en algunos casos si y en otros no, se hace como a ojo, o a criterio de quien toma la decisión. No se cuestiona esa toma de decisión, pero sí nos parece que podría ordenarse y clarificarse”, dijo Bernarte en 2019, ante la consulta de este medio sobre el proyecto.

“El presupuesto para deportes iba todo a los clubes de barrio”, dijo Aimasso

Miguel Aimasso es el actual presidente de la Asociación de Básquet de San Francisco y ex Secretario de Deportes de la Municipalidad en la gestión de Hugo Madonna. Aimasso explicó cómo se manejaba el presupuesto para el deporte durante su gestión y lamentó que actualmente no haya claridad y ayuda para todos.

“Veíamos dos caminos a seguir, primero el de Sportivo Belgrano y San Isidro, que necesitaban otro tipo de apoyo. Para eso, hicimos una convocatoria a las empresas más importantes de San Francisco -porque la municipalidad no tenía los fondos necesarios- y se hizo una comisión de apoyo donde intervenían comerciantes, empresarios y con eso se llegó a que Sportivo tenga el apoyo para ascender a la B Nacional, por ejemplo”, explicó.

Y agregó: “Ayudamos a San Isidro para hacer el estadio con todas las exigencias que pedía el TNA, a El Tala se le reconstruyó el estadio y a El Ceibo también. Además, teníamos el Cedem donde concurrían 3300 personas de los cuales eran deportistas de básquet, vóley, tenis, futbol 5, boxeo”.

Aimasso contó que tras contar con el apoyo empresarial para bancar a los deportes que mayor presupuesto necesitaban, el dinero con el que contaba el municipio iba todo directamente para el resto de las instituciones. También había una selección de 10 deportistas (Como el nadador olímpico Andrés González) que recibían un aporte mensual.

“¿Hoy como hacen para subsistir hoy los clubes? A los chicos les cobran una cuota y cada vez es más alta porque los servicios son cada vez más caros también, hay padres que no lo pueden pagar y otros que perdieron el trabajo”, indicó.

Y finalizó: “Como asociación de básquet hace 3 años que no recibimos nada de la municipalidad”.

La Provincial sí. En 2020, el gobierno de la provincia de Córdoba otorgó subsidios de 40 mil pesos no reintegrables a 26 instituciones deportivas de San Francisco.