Córdoba: vuelven comercios no esenciales y clases seguirán virtuales en el secundario en ciudades grandes

La circulación volverá a permitirse hasta las 20 y la actividad de comercios no esenciales hasta las 19. Las clases en el secundario seguirán de modo virtual en ciudades con más de 30 mil habitantes.

El Gobierno de Córdoba anunció hoy que a partir del lunes 31 de mayo volverá a permitirse la actividad de los comercios considerados no esenciales como lo hacían hasta el 21 de mayo pasado y que las clases volverán a ser presenciales en el nivel inicial, primario y especial, mientras que en el nivel secundario solo lo harán en localidades menores a 30 mil habitantes.

En aquellas ciudades en que se supere esa cifra de habitantes, como el caso de San Francisco, seguirán en formato virtual en el nivel secundario.

Asimismo, la circulación volverá a estar permitida de 6 a 20, como lo era hasta las últimas restricciones más duras.

El anuncio fue realizado por el vicegobernador Manuel Calvo, quien presentó además un paquete de medidas de ayudas económicas y financieras para sectores con actividad restringida en el marco de la pandemia.

Restricciones y clases

"A partir del lunes 31 de mayo vuelven las actividades no esenciales en el horario de 6 a 19. Y la circulación será entre las 6 y las 20 horas, como ocurría, en líneas generales, hasta el 21 de mayo pasado.

"Desde el próximo lunes 31 de mayo vuelven las clases presenciales en los niveles inicial, primario y especial en todo el territorio provincial como estaba establecido hasta el 21 de mayo pasado. EN el nivel secundario las clases presenciales volverán en aquellas localidades que no superan los 30 mil habitantes, en el mismo formato que estaban establecidas hasta el 21 de mayo"

"En aquellas localidades en las cuales se superan los 30 mil habitantes o que conforman un conglomerado urbano, las clases continuarán en formato virtual", precisó Calvo.

En detalle, todas las medidas

- Vuelven actividades comerciales no esenciales de 6 a 19 horas.

- La circulación será entre las 6 y 20 horas, como hasta el 21 de mayo pasado.

- Clases presenciales en niveles inicial, primario y especial.

- Secundario con clases presenciales en localidades de menos de 30 mil habitantes. En las demás, las clases seguirán siendo virtuales.

- Quedan suspendidas todas las actividades peri escolares en modalidad presencial, tales como danza, canto, teatro infantil, idiomas y todo tipo de escuelas y/o academias.

- Circulación: sigue vigente el permiso para los no esenciales para luego de las 20 horas.

- Restaurantes y bares hasta las 19 horas. Delivery o para llevar (take away) hasta las 23 horas. No podrán alquilar su establecimiento para eventos.

- Shoppings: mantendrán actividades corridas de 9 a 19 horas (patios de comida solo take away o delivery).

- Salones de fiestas cerrados.

- Obras privadas permitidas en horario de circulación.

- Turismo se mantiene suspendido en general. Solo en forma individual.

- Reuniones sociales: se mantienen suspendidas tanto en ambientes públicos o privados (cumpleaños, casamientos, bautismos, aniversarios, celebraciones familiares, etc)

- Reuniones familiares: se podrán realizar de hasta 8 miembros, en el horario de libre circulación.

- Actividades religiosas: se mantienen vigentes con reducción de aforo: 30%.

- Actividades deportivas y recreativas en lugares cerrados: permitidas hasta 12 personas.

- Prácticas deportivas al aire libre: podrán realizarse, sin uso de vestuarios ni instalaciones. Continúan suspendidas durante este periodo las competencias de cualquier tipo; federadas, amateurs o exhibiciones. Excepto las regladas a nivel nacional.

- Gimnasios y natatorios: podrán desarrollar actividades según protocolo establecido.

NOTICIA EN DESARROLLO