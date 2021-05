Habló el comerciante de Arroyito que se hizo viral por arremeter contra los concejales

El video de Gabriel Ferace se viralizó esta semana y llegó hasta los medios nacionales. Es que el vecino de la localidad de Arroyito fue filmado en el momento en que increpaba a los concejales de su ciudad, luego de que estos aprobaran el lunes a la noche el cierre de los comercios al adherirse al decreto del Gobierno Nacional.

“El lunes a la noche estaba en un campito disfrutando con mi familia pero vi que se estaba transmitiendo por las redes la sesión del concejo deliberante donde discutían el cierre. Entonces me cambié y me fui al concejo. Allí fue que se me hirvió la sangre y les dije de todo”, comentó el comerciante a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

“Me molestó mucho ver la corporación y su puestito político olvidándose de los que tenemos laburar y llevar el plato de comida a nuestra casa”, expresó agregando que los ediles votaron por el cierre tras el desempate de la presidente del Concejo deliberante.

“Me paré y empecé a gritarle diciéndole lo que todo el mundo le quiere decir a un político en la cara y jamás se animan. Por eso muchísimas personas me felicitan y me llaman de todos lados”, sostuvo Ferace.

Finalmente muchos comerciantes en rebeldía decidieron abrir sus puertas esta semana pese a la disposición municipal. “Los concejales se peleaban entre ellos sin importarle demasiado lo que pasaba, lo único que les interesaba era llevar agua para sus molinos”, dijo el comerciante.