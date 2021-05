[VIDEO] Comerciante de Arroyito increpó a los concejales en la sesión: “Dan asco”, les dijo

Este lunes, el Concejo Deliberante de Arroyito debía decidir si adhería al decreto del Gobierno Nacional que imponía duras restricciones, cerrando todos los comercios considerados no esenciales. Luego de un empate en la votación, el presidente del Cuerpo decidió a favor de las nuevas limitaciones -en la misma línea que el Gobierno provincial-.

Tras la votación, en plena sesión especial a la que asistieron comerciantes, uno de ellos increpó duramente a los concejales por "no conocer la actividad privada" y tomar decisiones "con un sueldo asegurado".

"No es tan difícil fundirnos, donde ustedes parásitamente se nos pegaron a los contribuyentes y no cedieron ni un mango. Pero nosotros seguimos metiéndole el pecho. No conocen la actividad privada, no tienen ni idea de lo que es, por eso legislan como legislan", expresó.

"Dan asco, dan vergüenza", cerró Gabriel Ferace, dueño de una tienda de ropa.

Tras conocerse el video del tenso momento, Ferace explicó los motivos de su indignación en Arriba Córdoba. "Para mí eran el enemigo. Hubo un momento de ira, fue un acto de desesperación", aseguró.