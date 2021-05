Buscan identificar a los que protestaron en Córdoba contras las nuevas restricciones

El fiscal Andrés Godoy solicitó a la Policía las filmaciones de los domos y de aquellas capturadas por los móviles para individualizar a quienes violaron el artículo 205 del Código Penal.

Según detallaron desde la fiscalía de Godoy, los manifestante identificados serán imputados. Este martes, una nutrida protesta se desarrolló frente al Patio Olmos, en el centro de la capital provincia, pero además hubo concentraciones en el interior, como en el caso de San Francisco.

La protesta coincidió con la convocatoria que realizaron sectores de la oposición, para manifestarse contra el regreso a la fase 1 y el Gobierno en todo el país.

Investigación en Córdoba y denuncia

El fiscal Godoy, en trabajo conjunto con la Policía de Córdoba, llevó adelante tareas de inteligencia previas ante la posible comisión de un delito e identificaron a cinco personas que daban cuenta en redes sociales y medios de comunicación de que iban a participar de la protesta.

Los cinco comerciantes identificados fueron notificados por la policía, se les leyó el DNU y se los advirtió de las prohibiciones y de las consecuencias legales si participaban de las manifestaciones.

Cristian Soria, quien recibió esta notificación dijo que fue un "amedrentamiento".

"Ayer estaba en casa almorzando y golpearon las manos, se bajan 3 oficiales y nos dicen que querían notificar. Me leyeron el DNU completo del gobierno y no hubo una interacción. No es que hice un acto delictivo, nos anticipaban que si hacía algo", detalló.

"Llegaron a mi casa como que era el dueño de un comercio y yo no soy dueño soy esposo de una dueña. Yo participé de la protesta después de eso porque fue un amedrentamiento, yo no hice nada malo", se quejó.

Por su parte, Soledad Cabral, abogada y madre que participó en la organización de una de las marchas también recibió una notificación. "Fue innecesaria y es un acto de amedrentamiento" dijo en diálogo con Cadena 3.

"Soy una persona del Derecho, así que desde el punto de vista legal se que tienen todas las facultades para hacerlo. Si me tienen que imputar porque desde septiembre estoy defendiendo el derecho a la educación, si eso tiene que pasar, que pase", completó.

Cabe aclarar que estas notificaciones son legales, aunque es la primera vez que se implementan, y surgen desde la fiscalía creada en el marco de la pandemia. (Fuente Cadena 3)