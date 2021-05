Concejales de la oposición cuestionaron marcha contra las restricciones

Los concejales que representan a los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Todos en el Concejo Deliberante de San Francisco, Cristian Canalis y Andrés Romero, respectivamente, se diferenciaron de la manifestación realizada este martes en la Plaza Cívica en rechazo a las restricciones tomadas por el Gobierno nacional para hacer frente a la grave situación sanitaria que atraviesa el país en el marco de la segunda ola de coronavirus. Asimismo, cuestionaron a los ediles del PRO que se hicieron presentes y convocaron a la misma.

La marcha, que fue realizada en numerosas ciudades de todo el país, comenzó a las 17 en el centro de la ciudad y fue organizada por sectores de la oposición al Gobierno nacional, y en la ciudad principalmente por el PRO y el Partido Libertario. Con banderas argentinas y carteles reclamando por la reapertura de las actividades, la consigna fue, como en todo el país, “¡Queremos trabajar!”.

De la misma participaron los concejales Luciano Stoppani y Angelo Cornaglia, de Juntos por el Cambio. También Germán Cassinerio, del Partido Libertario.

Cristian Canalis, concejal de la UCR y uno de los referentes del comité local, aclaró que este partido en la ciudad no llamó a marchar. "La UCR no convocó, por respeto a la gente que la está pasando mal. Me parece que no se debería politizar la pandemia, por respeto a la gente que perdió un ser querido como también la que la está pasando mal, tanto por su salud como económicamente", explicó.

"Por supuesto, también por el esfuerzo que día a día hacen los que desde hace 14 meses trabajan para salvar vidas, no estoy de acuerdo con esto. El sufrimiento de cientos de familias no se merece esta politización absurda", agregó Canalis.

Romero: "Es una falta de respeto"

Desde el Frente Córdoba Ciudadana, que representa al espacio del Frente de Todos, Andrés Romero criticó a los ediles de Juntos por el Cambio presentes en la concentración. "Vemos con mucha preocupación que haya partidos políticos convocando a vecinos a que rompan las restricciones y que haya una desobediencia civil. Es preocupante además en dirigentes políticos que por un lado proponen cuestiones vinculadas a lo sanitario y después marchan rompiendo los protocolos nacionales, provinciales y locales. Vemos otros dirigentes que buscan protagonismo a través de estas iniciativas que lo único que hacen es poner en riesgo la salud pública", manifestó Romero.

"Es una falta de respeto al personal de salud que está dejando la vida desde hace casi un año y medio por esta situación de la pandemia", agregó.

Exigen medidas a la Municipalidad

Por otra parte, tanto Romero como Canalis reclamaron más medidas a la Municipalidad en la gestión de la pandemia, tanto en controles como en asistencia a sectores más perjudicados por las restricciones.

Canalis pidió más controles al municipio para el cumplimiento de las medidas sanitarias. "Considero que la gestión de la pandemia a nivel municipal no debe tener grises. Hay medidas que se deben tomar independientemente del costo político de las mismas. En más de una oportunidad el intendente priorizó el posible daño a su imagen que traería la toma de algunas decisiones a la salud del conjunto. La falta o ausencia de control durante los últimos meses en la ciudad nos llevaron a este punto crítico, con cientos de contagios diarios y una curva que está lejos de aplanarse", resumió.

Romero exigió más asistencia económica con fondos municipales para los sectores más perjudicados por las restricciones. "Nos preocupa que el Gobierno municipal no ha tomado cartas en el asunto, no ha manifestado absolutamente nada. Hizo un comunicado muy lavado, muy pobre, que ha dejado más dudas que certezas. Para completar el cuadro, complica aún más a los sectores económicos vinculados a las restricciones, porque también la están pasando mal", dijo Romero.

El concejal señaló que desde su espacio proponen un resarcimiento económico para los sectores más afectados. "El municipio está en condiciones de hacerlo. Tiene un excedente de 150 millones en plazos fijos, y le pedimos que destine una parte de ese fondo. Una situación extraordinaria requiere medidas extraordinaria, que sería un alivio para muchos sectores, entre ellos los jardines maternales, gastronómicos, salones de fiestas o gimnasios", fundamentó.

"Las medidas son necesarias, si uno ve el aumento de casos es exponencial día a día", analizó Romero.

"Entiendo que hay sectores que necesitan trabajar, es una situación muy difícil para todos. No es fácil para el Gobierno tomar estas medidas, pero son necesarias. El Gobierno nacional está cumpliendo con determinadas ayudas económicas a los trabajadores. Pero hace falta la presencia del el Estado municipal en ayudas económicas en un momento tan difícil", concluyó Romero.