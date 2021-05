COVID-19: se concentraron en la ciudad contra las nuevas restricciones del Gobierno nacional

Un centenar de personas se concentró este martes en el Centro Cívico de la ciudad para cuestionar las restricciones de esta nueva etapa de confinamiento y solicitar ayuda a los gobiernos tras el cierre de actividades dictado por el decreto del Gobierno nacional, al que adhirió el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de San Francisco.

La concentración estaba pautada para las 17, y entre quienes convocaron se encontraban el Partido Libertario y el PRO de nuestra ciudad.

Con banderas argentinas y carteles reclamando por la reapertura de las actividades, la consigna fue, como en todo el país, “¡Queremos trabajar!”.

Cabe recordar que San Francisco registra por estos días la cantidad más alta de casos activos desde el comienzo de la pandemia y las cifras indican que el mes de mayo terminará con el récord de contagios, por lo que autoridades sanitarias habían insistido en la previa no realizar concentraciones ni reuniones de ningún tipo que impliquen aglomeración de personas ante el riesgo sanitario.

Lo que se dijo

Germán Cassinerio, referente del Partido Libertario, criticó “el faltante de vacunas” y los “vacunados vip” no solo en el país, sino también en la ciudad. Aseguró que esta concentración surge para “expresar que se ponga fin al avasallamiento de derechos constitucionales y el atropello a los ciudadanos” con las nuevas restricciones imputas por el Gobierno nacional: “Todas las medidas que se implementaron no dieron el resultado esperado. Hemos tenido la experiencia de ocho meses de encierro”, señaló y cuestionó que no haya medidas económicas para los sectores afectados.

Por su parte, Luciano Stoppani, concejal de Juntos por el Cambio, también pidió la llegada de mayor cantidad de vacunas: “Lo más importante en estos momentos son las vacunas y hay que trabajar en traer el mayor número posible. Nos dijeron en diciembre que para mayo de este año íbamos a tener millones de personas vacunadas, pero no fue así y esto que ocurre es a consecuencia de que la gente no está vacunada”, dijo.

Stoppani también pidió al gobierno municipal ayudas económicas para los sectores afectados de la ciudad con el confinamiento.

Del PRO también participó el concejal Angelo Cornaglia, compañero de bloque de Stoppani.