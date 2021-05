Confirmaron la denuncia contra Patricia Bullrich por "difamación" y continúan los repudios

El abogado Gregorio Dalbón, quien representará al presidente Alberto Fernández en una denuncia civil contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, por "difamación y delitos contra el honor", remarcó este martes que "el día lunes, cuando terminen las restricciones" se presentará en la Justicia y que "no habrá mediaciones ni acuerdos posteriores" entre las partes, en tanto continuaban hoy las voces que se alzaban en contra de las "mentiras" y la "difamación" de la exfuncionaria macrista.

Tras el anuncio del inicio de acciones legales del presidente Fernández contra Bullrich y la desmentida del laboratorio Pfizer sobre posibles pedidos de coimas por parte de funcionarios del Gobierno nacional, Dalbón señaló: "No podemos tolerar que se haga política mediante la difamación constante contra personas que no lo merecen y que están dando todo de si en un momento como es la pandemia".

En este punto, consideró: "Las declaraciones de Patricia Bullrich son falsas y arteras, para desprestigiar a la política en general y en particular de un Gobierno".

Dalbón estimó que el juicio "lo que va a generar luego son daños y perjuicios, se deberá publicar la condena en el lugar donde se cometió el hecho, y tendrá que haber una reparación económica que será donada al Instituto Malbrán, por indicación del Presidente", recordó el abogado. "En algún momento había que poner un límite y llegó el momento", enfatizó el letrado del Presidente.

Los repudios contra la presidenta del PRO

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que Bullrich "busca titulares en los diarios porque solo piensa en las próximas elecciones" y lamentó que la oposición sólo busque generar "miedo e incertidumbre" a través de mentiras en un contexto de pandemia.

"Patricia Bullrich va a tener que responder en la Justicia lo que dice en los medios", dijo Cafiero, que además destacó que "se cruzó un límite y como dice el Presidente no tiene que ver con un agravio personal, sino con continuar con esta idea de generar más miedo a aquel que tiene miedo, seguir generando incertidumbre y mentir permanentemente".

El domingo por la noche Patricia Bullrich había afirmado, en diálogo con el canal de TV del diario La Nación, que el exministro de Salud, Ginés González García, había pedido "sobornos" al laboratorio Pfizer y negociaba con "un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman".

En respuesta a la líder del PRO, González García calificó esa acusación de "absurda e insólita" y también anunció que iniciará "acciones penales y civiles".

También el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, publicó en su cuenta de Twitter: "No suelo personalizar en política, pero hoy no puedo dejar de hacerlo. Tenemos muchas diferencias ideológicas Patricia Bullrich, pero tus últimos dichos han cruzado líneas rojas que no son ideológicas, son de otro orden. Seguro que ni vos crees lo que has dicho. No todo vale en política", remarcó el dirigente radical.

El viceministro de Saludo bonaerense, Nicolas Kreplak, también alzó su voz y dijo que "lo de Bullrich es preocupante porque es mentir y generar odio" y agregó que "tiene relevancia porque es la presidenta del principal partido de la oposición".

"La política no es cualquier cosa, no se puede engañar y mentir. Dice una cosa, que sería una denuncia grave si tuviera algo para hacer esa denuncia, pero no tiene nada, es solamente una cuestión de mentir para generar ese odio que es lo que menos necesitan los argentinos", apuntó el funcionario bonaerense.

Este domingo, Fernández escribió en Twitter que "semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable" y asumió que Bullrich lo hizo "sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, sino también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República".