"Cuarentena Festival": películas recomendadas para los días de aislamiento

Con los días de aislamiento estricto que se decretaron ante el fuerte aumento de casos de COVID-19 en todo el país, el crítico de cine Diego Lerer publicó en su blog Micropsia un listado con 90 películas para ver, simulando la duración de un festival de cine.

La lista fue organizada por días, a partir del sábado 22 y hasta el domingo 30 de mayo, con distintos géneros y gustos del autor. "La lista no tiene más intención que ser una invitación a ver películas seleccionadas a partir de rubros caprichosos y personales. Puede ser un director, un género o una época o lo que sea", aclaró Lerer en su blog.

Las películas propuestas están disponibles en diferentes plataformas de streaming y resultan útiles para elegir ante tanta oferta, ya que muchas veces los usuarios no saben qué ver más que las recomendaciones propias de la plataforma. "Este es el primer intento, casi escolar, de armar un programita festivalero online. Para los que, abrumados a la hora de tomar decisiones ante una plataforma, pedían algún tipo de organización/ayuda para decidir qué ver quizás les sirva más que un algoritmo caprichoso del sistema", agregó el crítico de cine.

Sábado 22 (Películas premiadas y nominadas a los Oscar)

-SECRETO EN LA MONTAÑA, de Ang Lee (Netflix)

-CAROL, de Todd Haynes (MUBI)

-HISTORIA DE UN MATRIMONIO, de Noah Baumbach (Netflix)

–SIN LUGAR PARA LOS DEBILES, de los hermanos Coen (Paramount+)

-EL PIANISTA, de Roman Polanski (Netflix)

-BUENOS MUCHACHOS/GOODFELLAS, de Martin Scorsese (Amazon Prime)

-TODO SOBRE MI MADRE, de Pedro Almodóvar (MUBI)

-TRAFFIC, de Steven Soderbergh (Amazon Prime)

-GRAVEDAD, de Alfonso Cuarón (Netflix)

-LOS ANGELES AL DESNUDO, de Curtis Hanson (MUBI/Amazon Prime)



Domingo 23 (Thrillers psicológicos)

-EL JUEGO, de David Fincher (Netflix)

-LA ISLA SINIESTRA, de Martin Scorsese (Netflix/Amazon Prime)

-OLDBOY, de Park Chan-wook (MUBI)

-FRAGMENTADO, de M. Night Shyamalan (Netflix)

-TESIS, de Alejandro Amenábar (Amazon Prime)

-DRIVE, de Nicolas Winding Refn (MUBI)

-MEMENTO, de Christopher Nolan (Amazon Prime/Starzplay)

-EL REFUGIO, de Sean Durkin (Amazon Prime)

-PSICOPATA AMERICANO, de Mary Harron (Amazon Prime)

-DONNIE DARKO, de Richard Stanley (MUBI)



Lunes 24 (Clásicos de los ’70)

-TIBURON, de Steven Spielberg (Netflix/Amazon Prime/Paramount+)

-ROCKY, de John Avildsen (Netflix)

-EL PADRINO I y II, de Francis Ford Coppola (Amazon Prime/Paramount+)

-LA RODILLA DE CLAIRE, de Eric Rohmer (MUBI)

-MI VIDA ES MI VIDA, de Bob Rafelson (Amazon Prime)

-LA VIDA DE BRIAN, DE MONTY PYTHON, de Terry Jones (Netflix)

-DOMICILIO CONYUGAL, de Francois Truffaut (MUBI)

–STAR WARS, de George Lucas (Disney+)

-EL IMPERIO DE LA PASION, de Nagisa Oshima (MUBI)



Martes 25 (Documentales)

-THE SQUARE, de Jehane Noujaim (Netflix)

-ADOLESCENTES, de Sebastien Lifshitz (Amazon Prime)

-EL SICARIO: ROOM 164, de Gianfranco Rosi (MUBI)

-LOS ULTIMOS DIAS, de James Moll (Netflix)

-LEMEBEL, de Joanna Reposi (Amazon Prime)

-FREE SOLO, de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin (Disney+)

-NO HOME MOVIE, de Chantal Akerman (MUBI)

-LOS LADRONES VIEJOS, de Everardo González (Netflix)

-BUENA VISTA SOCIAL CLUB, de Wim Wenders (Amazon Prime/MUBI)

-THE DEVIL AND DANIEL JOHNSTON, de Jeff Feuerzeig (Amazon Prime)



Miércoles 26 (Terror independiente)

-LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES, de George A. Romero (MUBI)

-LA BRUJA, de Robert Eggers (Netflix)

-MIDSOMMAR, de Ari Aster (Amazon Prime)

-LA INVITACION, de Karyn Kusama (Netflix)

-SWALLOW, de Carlo Mirabella-Davis (MUBI)

-SU CASA, de Remi Weekes (Netflix)

-SUSPIRIA, de Dario Argento (Amazon Prime)

-EL CARNAVAL DE LAS ALMAS, de Herk Harvey (MUBI)

-LA ZONA MUERTA, de David Cronenberg (Amazon Prime)

-HALLOWEEN/NOCHE DE BRUJAS, de John Carpenter (Amazon Prime/Starzplay)



Jueves 27 (Exitos de los ’80)

-CARACORTADA, de Brian de Palma (Netflix)

-BATMAN, de Tim Burton (Amazon Prime)

-BRAZIL, de Terry Gilliam (MUBI)

-INDIANA JONES Y LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA, de Steven Spielberg (Netflix)

-GREMLINS, de Joe Dante (Amazon Prime)

-TOP GUN, de Tony Scott (Netflix)

-BAILE CALIENTE/DIRTY DANCING, de Emile Ardolino (Amazon Prime)

–¿QUIEN ENGAÑO A ROGER RABBIT?, de Robert Zemeckis (Disney+)

-LA PRINCESA PROMETIDA, de Rob Reiner (Amazon Prime)

-PARIS, TEXAS, de Wim Wenders (MUBI)





Viernes 28 (Un día con Clint Eastwood)

-JERSEY BOYS (Amazon Prime)

-FRANCOTIRADOR (Netflix/Amazon Prime)

-LOS PUENTES DE MADISON (Amazon Prime)

-SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON (Netflix)

-GRAN TORINO (Amazon Prime)

–POR UNOS DOLARES MAS, de Sergio Leone (MGM)

-EL SUSTITUTO (Netflix/Amazon Prime)

-LA MULA, de Clint Eastwood (Amazon Prime)

-IMPACTO FULMINANTE (Amazon Prime)

-GOLPES DEL DESTINO/MILLION DOLLAR BABY (Amazon Prime)





Sábado 29 (Cine latinoamericano)

-ULTIMOS DIAS DE LA VICTIMA, de Adolfo Aristarain (Amazon Prime)

-BELMONTE, de Federico Veiroj (Netflix)

-LA NIÑA SANTA, de Lucrecia Martel (Amazon Prime)

-LOS CONDUCTOS, de Camilo Restrepo (MUBI)

-MACHUCA, de Andrés Wood (Netflix)

-SONIDOS VECINOS, de Kleber Mendonça Filho (MUBI)

-UNA MUJER FANTASTICA, de Sebastián Lelio (Amazon Prime)

-EL REY DEL ONCE, de Daniel Burman (Netflix)

-NO, de Pablo Larrain (Amazon Prime)

-TANTAS ALMAS, de Nicolás Rincón Gillé (MUBI)





Domingo 30 (Comedias románticas)



-UN GRAN CHICO, de Chris & Paul Weitz (Netflix)

–CUANDO HARRY CONOCIO A SALLY (MGM)

-AMOR SIN ESCALAS, de Jason Reitman (Netflix)

-THEY CAME TOGETHER, de David Wain (Amazon Prime)

-COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ, de Peter Segal (Netflix)

-MIENTRAS SOMOS JOVENES, de Noah Baumbach (Amazon Prime)

-LA DULCE VIDA, de Mike Leigh (MUBI)

-LIGERAMENTE EMBARAZADA, de Judd Apatow (Netflix)

-ETERNAMENTE COMPROMETIDOS, de Nicholas Stoller (Amazon Prime)

–HECHIZO DE LUNA, de Norman Jewison (MGM)