“Tuvimos que empezar prácticamente de cero”, aseguró Fernando Mancuso, director de la banda lisa del Colegio San Martín, respecto al trabajo que tuvieron este año con la agrupación, luego de un año sin actividad por las restricciones originadas a partir de la pandemia de coronavirus.

“El año pasado no se pudo hacer prácticamente nada, hemos perdido a los chicos que terminaron sexto año, hemos perdido toda esa camada y no pudimos renovarla, por lo tanto tuvimos que empezar prácticamente de cero, nos quedaron apenas tres chicos de los que ya venían de años anteriores”, reconoció Mancuso, que contó que pese a que el panorama actual es similar al de 2020 en cuanto a imposibilidades de realizar eventos masivos, los ensayos continuaban hasta la semana pasada.

Este año, el trabajo de banda se comenzó con una convocatoria por redes sociales y a través de cartelería dentro de la escuela. Luego, de acuerdo a la cantidad de inscriptos, se hicieron siete burbujas de 12 estudiantes cada una y se empezó a trabajar por grupos. La semana pasada se fueron haciendo las elecciones y se espera que próximamente pueda estar conformada íntegramente la banda, según indicó su director, pensando en fin de año, en alguna posible Retreta, o ya en el año que viene.

“El objetivo de este año no es tener alguna salida, tener un 25 de Mayo, porque sabemos que es muy difícil, sino no perder el sentido de pertenencia de la banda, el día a día, y no perder los integrantes. Si perdíamos a esos tres o cuatro en 2022 no íbamos a tener absolutamente a nadie. El objetivo principal de este año es que sobreviva la banda. No hay en vista una salida. Hay semana que hay chicos aislados y no van”, explicó Mancuso.

El director aclaró que hasta estos días se estuvo trabajando con los mismos protocolos que dentro de la escuela: por burbujas. Y en caso de algún positivo o contacto estrecho se aislaba a esa burbuja.

“Es un trabajo muy arduo porque todos los días es empezar de cero con chicos nuevos, que van llegando de diferentes burbujas, es pasito a pasito, tratando de enseñarle a la mayor cantidad posible, pensando en que no se desarme la banda”, cerró.

Sobre los ánimos ante esta situación, Mancuso reveló: “Los chicos están a full, como si tuviéramos 25 de Mayo, están con todas las ganas que les quedaron del año pasado. Si bien a lo mejor no va a haber algún acto protocolar con público y demás, seguramente haremos algo a través de las redes sociales con fotos, videos, una vez que este conformada la banda y en funcionamiento. Si bien a lo mejor no hay acto, vamos a mostrar lo que estuvimos haciendo”.

Otras bandas, sin ensayos

Por su parte, otras escuelas decidieron suspender ensayos, entendiendo que no hay eventos en vista de los que puedan participar las bandas y teniendo en cuenta los riesgos que pueden suponer los ensayos.

Es el caso, por ejemplo, de la escuela Iturraspe, desde donde reconocieron que si tuvieran que volver a empezar debieran hacerlo desde cero.

“El año pasado, cuando entregamos los instrumentos, no volvimos a ensayar. Y este año lo hablamos con la dirección del establecimiento y decidimos no comenzar los ensayos. Es más, los chicos tienen parte de virtualidad y presencialidad en las clases, así que es muy complicado un ensayo de banda, en donde hay instrumentos de viento, así que lo decidimos así y no comenzamos este año tampoco”, contó la directora de la banda Gabriela Córdoba.

Seguidamente dijo que pese a que el año pasado hubo muchas consultas y mucha ansiedad ante un posible regreso, este año los ánimos son distintos: “El año pasado era un bombardeo, pero este año está como bastante relajado, están resignados me parece”.

Por lo acontecido, reconoció que de volver, el trabajo debería comenzar de cero: “Los que participan son de quinto y sexto, los que tendríamos este año son los que estaban en quinto el año pasado, que eran nuevitos, que pudieron tener solo dos ensayos pero ni siquiera pudieron terminar de sacar las marchas. Si tuviéramos que comenzar ahora tendríamos que comenzar de cero”.

“El momento de retomar va a ser un volver a empezar, un desafío, porque hay que armar la banda de cero, convocar a chicos, hacer evaluaciones de acuerdo a lo que vayamos enseñándoles, y es como empezar una banda de cero, realmente es así. Así va a ser el día que tengamos que retomar con las actividades de la banda”, opinó Córdoba.

Sobre el final, se refirió a la relevancia del desfile para los estudiantes y más aún para los integrantes de la banda. “El 25 de mayo es la fiesta más importante del año, todo apunta al 25. Si bien después tenemos otros eventos patrios en la escuela, como el 9 de Julio, el 17 de Agosto, o la retreta, el 25 de mayo es ‘el’ acto”, finalizó.