¿Qué siente Messi antes de la Copa América en Argentina?

El rosarino Lionel Messi afirmó que tiene "muchas ganas" e "ilusión" por capitanear a la Selección argentina en la próxima Copa América que se jugará en el país, donde tendrá la chance de recuperar un título luego de 28 años.

"Estamos con todo el grupo con muchas ganas, ilusionados de poder jugar esta Copa. Hace mucho que no nos juntamos también, la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos", aseguró Messi, que se perdió el cierre de LaLiga de España para poder tener unos días de descenso.

En una entrevista con el diario deportivo Olé, la "Pulga" de 33 años reconoció que se trata de una edición especial del máximo certamen de Selecciones, donde la Argentina fue dos veces subcampeón y una tercero en las últimas ediciones.

El coronavirus y la posible falta de público en las tribunas pone en jaque la fiesta del fútbol sudamericano, aunque eso no quita su intención de poder darle una alegría a la gente.

"Es una Copa América especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente seguramente. Pero, así y todo, en lo personal tengo muchísimas ganas de estar otra vez", señaló.

Messi celebrará sus 34 años durante la competencia, ya que cumplirá el 24 de junio, y de manera especial en su tierra, donde siempre disfruta retornar cuando el calendario con e Barcelona se lo permite.

"Si bien me vine de chico a Barcelona nunca me fui de ahí (Argentina) tampoco. Siempre todo lo que me pasaba estaba relacionado, mi familia y amigos estuvieron siempre ahí. No sé qué es, no sé cómo explicarlo. A mí me encanta ir a Rosario, estar con mi gente. Por ahí reencontrarme con amigos, familiares, comer asados con ellos, juntarme. No sé, quizás el hecho de irme tan chico también y no haber disfrutado de todo como a mí me hubiese gustado, del país o de mis amigos, hace que quiera seguir volviendo, que quiera estar ahí", sostuvo.

El cierre de temporada no fue el esperado con el Barcelona, que "apenas" obtuvo la Copa del Rey y no pudo pelear hasta el final ni la Liga de Campeones, ni la Liga local.

"Siempre que compito lo hago para ganar e intentar conseguir todos los objetivos. La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento en que estábamos también, el club viene de un par de años donde no la veníamos pasándola bien por diferentes resultados y por títulos", cerró.