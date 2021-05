Parque Nacional Ansenuza: “Sabemos que el potencial de este lugar es un atractivo para el mundo”

El Ministerio de Ambiente informó en estos días la creación del parque nacional Ansenuza en Miramar: contemplará gran diversidad faunística, con más de 450 especies. Esta iniciativa supone un gran potencial turístico para la zona con generación de empleo directa e indirecta a partir del parque nacional.

Adrián Walker, el intendente de dicha localidad, dialogó con El Periódico y se refirió a lo que significará la creación de este parque nacional, uno de los más extensos del país.

- ¿Cómo va a funcionar?

Creo que va a generar un movimiento importante que se va a sumar a la actividad que tenemos tradicionalmente en cuanto al eco-turismo, es decir, el turista que viene a avistar aves con su cámara, buscando tal o cual especie para poder verla, ver cómo se comporta, ver por allí Estas aves migratorias que vienen desde Alaska y van hasta Ushuaia y usan nuestro lugar como espacio de descanso, de abastecimiento para poder alimentarse y continuar su migración. También el avistaje de mamíferos. Tenemos corzuelas, guazunchos, carpinchos, nutrias, el aguara guazú, como una especie casi en extinción que hacía muchos años no se veía, en este tiempo se ha podido avistar, tanto en la zona de bañados como aquí en la desembocadura de los ríos. Por una parte esto ya es una reserva natural, entonces tiene un cuidado, una protección que se verá incrementada con esta figura de parque nacional, que es una figura internacional, porque en todas partes del mundo tenemos parques nacionales que generan un atractivo y ese atractivo genera una actividad a la que estamos acostumbrados que es el turismo y en este caso el turismo sustentable, el que cuida el recurso, el que no ensucia. Sabemos que el potencial de este lugar, la magnitud, la importancia desde ese punto de vista es un atractivo para el mundo. Lo pudimos comprobar con nuestra presencia en el BirdFair de 2018 en Inglaterra. Estaban todos muy entusiasmados cuando íbamos diciendo que posiblemente fuera un parque nacional en el futuro y que nuestra ave emblemática era el flamenco. Tuvo realmente un éxito que significó la venida de su presidente en un par de viajes junto a prensa y operadores turísticos. Estaba a punto de tener frutos antes de la pandemia, ahora hemos tenido que hacer una pausa pero sin dudas que esto en corto tiempo se va a reactivar y vamos a poder retomar esa posibilidad del turismo internacional que se va a sumar al habitual.

- ¿Qué áreas va a comprender?

La provincia elevó la carpeta de datos técnicos con un mapa estimado. Va a abarcar una buena cantidad de superficie de agua de la laguna y de los bañados, toda esa zona inundable que es tan rica. Se podrá ampliar a futuro. El resto va a quedar como reserva provincial. Posiblemente se genere alguna área de reserva nacional junto al área de parques específicamente harán el gran parque Ansenuza, que va a tener una gran cantidad de hectáreas. Esto sucede así en otros lugares, sectores son parques, sectores son reservas, tanto nacionales como provinciales. En este caso en lo que hace a la costa sur y este, queda una distancia de jurisdicción provincial va a quedar como reserva provincial al igual que en otros contornos, pero sí abarcaría gran parte del espejo de agua y del humedal, la zona inundable, que es la importante de conservar por la nidificación, la reproducción de tantas especies.

- ¿Cuándo se va a poder visitar?

En muchos casos se hacen visitar desde la zona. Tenemos excursiones sobre todo en lancha. Por aire se están haciendo también algunos sobrevuelos. Se puede caminar por la costa y avistar aves, con algunos instrumentos siempre es mejor. Una vez que se resuelva la creación del parque se deberá construir infraestructura, por un lado para el control y por otro lado para que se pueda disfrutar desde distintos lugares. Creo que esto va a ser muy interesante para el desarrollo, que se pueda lograr en toda la zona norte, esa zona que hoy tiene una inaccesibilidad, desde donde es un poco más difícil de llegar, caminos malos. Todo esto se va a mejorar. Por allí por la falta de agua en algunos lugares se están construyendo acueductos. Se está avanzando para que se pueda utilizar el recurso siempre cuidándolo, que sirva para vivir pero que no se destruya que creo que es lo válido, se va a poder disfrutar de aquí en adelante por siempre Dios mediante.

- ¿Qué cuidados se van a adoptar?

Los cuidados son lo que estamos llevando a cabo ahora. Por supuesto que trataremos de incrementarlos en la medida en que se pueda, pero sobre todo lo que tenemos a mano, el cuidado del residuo, el cuidado de no lastimar las aves. Antes era común ver a los chicos arrimarse a la costa y tirarles piedras a las aves que estaban comiendo tranquilas allí. Eso hay que evitarlo, es más. Ya hay una conciencia del cuidado, ya en lugar de tirarle una piedra les tiramos unas miguitas y las aves vienen a comer y se disfruta distinto. El cuidado con el ruido, tenemos contaminación de ruido, a veces esos escapes libres sin sentido dañan al animal, al ave que está allí cerca, no genera más que molestia. Todas esas cosas las podemos evitar, podemos cada día ser más conscientes de vivir en armonía con nuestro medio sin dañarnos, sin agredirnos. Creo que esta pandemia también nos está enseñando lo importante de cuidarnos mutuamente. Lo que yo hago influye en el resto de las personas. Hoy más que nunca sabemos que o nos salvamos entre todos o no nos salvamos solos, entonces la responsabilidad en el cuidado de cada uno para nuestra salud lo debemos replicar en este caso con nuestro ambiente, con nuestros animales, con nuestras aves que seguramente van a ser muy gratificadas con este comportamiento.