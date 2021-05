El fuerte viento del sábado generó la caída de árboles en algunos barrios

El intenso viento desatado este sábado provocó la caída de varios árboles en la ciudad. Las ráfagas más fuertes se registraron a las 13.10 y alcanzaron los 75,6 km/h, según lo referenció la Estación Meteorológica y Climatológica de la UTN -Facultad Regional San Francisco-. Por esta causa, se provocó la caída de unos 15 ejemplares y gajos de importante tamaño, informaron desde la Municipalidad.

El director general de Servicios Públicos, Darío Muratore, contó que las cuadrillas comenzaron con la remoción de los árboles desde las 11, aproximadamente, respondiendo a los llamados que recibían al teléfono 103.

“Ante un llamado a la línea de Atención al Vecino 103, concurrimos al lugar para cortar el árbol caído, lo achicamos y liberamos la calle para que se pueda transitar normalmente”, dijo, y agregó que “durante el trascurso de la semana vamos a pasar con los camiones a recoger los troncos y ramas trozados, pero la urgencia es liberar el tránsito en las calles y remover también los que obstruyen los ingresos a los domicilios”.

El funcionario agregó que no hubo un sector particular, sino que las caídas fueron en gran parte de la ciudad, como por ejemplo en los barrios San Cayetano, Consolata, Independencia, Cottolengo, en el centro, entre otros, y no solo de árboles y gajos, sino también de postes de la empresa Telecom

“Afortunadamente no tuvimos que lamentar ningún tipo de daño a algún vecino, a vehículos o viviendas, a pesar de lo fuerte que fueron los vientos”, concluyó Muratore.