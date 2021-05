Estafadores sacaron un crédito a su nombre y le robaron su plata: denunció al banco

Nicolás Urquía tiene 35 años, es empleado de la empresa Macoser, y padre de familia. Su vida era tranquila y sin demasiados sobresaltos, pero todo cambió el año pasado después de un llamado telefónico, según afirmó, del Banco Francés.

Desde hace 10 meses se ve envuelto en una estafa financiera de la cual no logra que le den solución desde el sistema bancario ni judicial.

Urquía relató que el 14 de agosto pasado recibió un llamado del Banco Francés de San Francisco donde le consultaban si validaba una transferencia de 380 mil pesos, a lo cual asegura que respondió que no (“Ni siquiera tenía ese dinero”, dijo). Pese a negarse, la operación se ejecutó.

Resulta que estafadores habían logrado ingresar a su cuenta de home banking del banco Francés, sacaron un crédito de 380 mil pesos a su nombre y luego transfirieron el dinero a otra cuenta. Ahora el vecino debe pagar el préstamo en cuotas altísimas, sin que nadie le dé una solución.

Cansado de reclamar, decidió cambiar la estrategia y denunció al banco por la estafa.

“¿El banco otorga créditos sin ninguna documentación o chequeo previo sabiendo las cataratas de estafas que se producen en los últimos años?”, se preguntó el damnificado.

Una llamada, meses de problemas

“El 14 de agosto del año pasado estaba en mi trabajo y recibí una llamada del Banco Francés preguntándome si validaba una transferencia por 380 mil pesos, a lo cual respondí que no”, recordó muy angustiado Urquía.

“Luego entré a mi home banking y vi que habían sacado un crédito a mi nombre de 380 mil pesos y lo transfirieron a otra cuenta. Ese dinero ahora lo tengo que devolver y lo estoy pagando en cuotas”, comentó.

“Ya pagué 8 cuotas. La primera fue 36.500 pesos, y las otras restantes son de 20.500 pesos”, detalló.

Larga espera y sin respuesta

El vecino explicó que hasta el día de hoy sigue esperando que el banco le dé una respuesta o que la Justicia resuelva su caso.

“Me descuentan la cuota del crédito cada vez que me depositan el sueldo. Desde el banco no me dan respuesta concreta. Enviamos muchas cartas documento, me constituí como querellante de la causa, y el último escrito fue el pasado 7 de abril porque pasaron mal los datos que solicitaron desde la Fiscalía”, indicó Urquía.

Además sostuvo que en el recibo de la transferencia salen todos los datos sobre quién recibe el dinero. “Tenemos el DNI, el nombre y apellido. El dinero va a una persona llamada Jeremías Demaría que supuestamente es de la provincia de Córdoba”, manifestó.

“Desde el banco y la fiscalía aseguran que lo rastrean pero por ahora no pudieron dar con esta persona. No sé si a este hombre se lo tragó la tierra”, dijo.

A la vez explicó que es un trabajador y es imposible pagar ese crédito: “Gracias a Dios tengo la ayuda de la fábrica para poder afrontarlo”.

Sacan los datos

Habitualmente los estafadores realizan llamados previos donde con una gran cantidad de modalidades de engaño logran obtener datos personales de la víctima.

Nicolás cree que en algún momento los estafadores le sacaron los datos para poder ingresar al home banking. “Actúan de esa manera”, sostuvo, aunque no recuerda haber dado información personal ante una situación de esas.

A la vez recordó que tiempo atrás intentó sacar un préstamo por su cuenta, pero no le daban ese monto y le solicitaban muchísima documentación. Sin embargo, cuestionó que los estafadores lograron obtener un crédito a su nombre sin documentación o autorización.

“Lo llamativo es que el banco otorgue un crédito de 380 mil pesos de forma inmediata como lo hicieron, sin que yo fuera a firmar o que lo autorizara de alguna manera por más que estemos en época de pandemia”, enfatizó.

“Los primeros dos o tres días fui a hablar al banco y me tomaron la denuncia como una estafa y me dijeron que con la pandemia estaban otorgando créditos sin firmar. Pero al no tener solución decidimos iniciar una demanda judicial contra el banco”, expresó.

Sin respuesta judicial

Sobre el avance de la causa, que está en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos, el vecino comentó que tampoco tuvo demasiadas respuestas.

“Hemos visto que se produjeron estafas a empresas grandes y la resolución fue inmediata, sin embargo, a mí nadie me da solución. Por eso decidimos iniciar una demanda judicial contra el Banco Francés”, manifestó.