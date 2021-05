Restricciones: puntos centrales del decreto nacional al que adhirió la Municipalidad

El presidente Alberto Fernández ordenó un confinamiento estricto por nueve días que comenzó en la medianoche de este sábado 22 y finalizará el domingo 30 de mayo. El DNU ya fue publicado en la noche del viernes, y en la tarde noche de hoy la Municipalidad de San Francisco comunicó su adhesión a esta norma.

Los principales puntos del DNU:

- Circulación: está prohibida entre las 18:00 y 06:00, solo queda exceptuado el personal esencial. En el resto del día, las personas solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y artículos de necesidad en comercios esenciales y retiro de compras autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios.

- Clases presenciales: quedan suspendidas en los tres días hábiles de la última semana de mayo. Serán solamente virtuales en la provincia de Córdoba.

- Reuniones sociales: quedan suspendidas.

- Suspensión de la presencialidad en las actividades culturales, deportivas, religiosas, turísticas, recreativas y sociales.

- Personas de riesgo: suspensión de asistencia al trabajo.

- Gastronómicos: solo mediante delivery y take away.

- Comercios no esenciales: en su horario con delivery y take away.

- Viajes grupales: quedan suspendidos.

- Salidas de esparcimiento: podrán realizarse en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en horario autorizado para circular cumpliendo con los protocolos sanitarios. No se permite la reunión en los espacios públicos.