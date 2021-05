Alumni, el club que renace todos los días

Hace unos años, un grupo de padres y exjugadores encabezaron una cruzada para reactivar el club y devolverle el vínculo con la comunidad. La pandemia fue un gran golpe para sus proyectos, pero el ímpetu no se detiene.

Allá por 2012, un grupo de padres, hinchas y exdeportistas encararon un ambicioso proyecto en una institución que hacía 11 años que no practicaba básquet. Se trata de Alumni, un popular club de barrio Sarmiento de donde surgieron grandes basquetbolistas en la época dorada de San Francisco en esa disciplina.

El progreso fue lento, pero constante. Se enfrentaron a muchos obstáculos, principalmente edilicios ya que durante muchos años no hubo reformas en la infraestructura y eso los privó de encarar los proyectos deportivos con mayor ahínco.

Hoy el club sigue en pie y parece que renace todos los días, buscando instalarse como una nueva opción deportiva en la ciudad. Aunque la pandemia haya sido un fuerte golpe para sus aspiraciones.

“Lamentablemente el club está funcionando con pocas actividades, con algunas categorías de inferiores en básquet, tolerando la falta de competencia. Estructuralmente está muy venido abajo, pero sí hay mucho entusiasmo ya que en los últimos años lo sostuvieron con mucha voluntad: Chiabrando, los hermanos Spolador, padres y amigos del club que sostuvieron las puertas abiertas”, explicó Gabriel Buffa, exjugador y entrenador de básquet, hoy entrenador de newcom.

El club cuenta en la actualidad con 100 chicos que practican básquet -en su momento, antes de la pandemia hubo cerca de 200-, unas 30 personas en newcom, boxeo y bochas.

Infraestructura

Buffa contó que el club “apenas puede sostener las actividades y pagar los impuestos; y ediliciamente no se puede hacer mucho. Hoy un arreglo de techo y canaletas sale cerca de 250 mil pesos y eso es imposible, sumado a eso la pintura, el frente, los vestuarios”.

“Lo vi muy venido abajo, pero con el empeño y ganas de muchos chicos hemos tomado la decisión de hacer algo y entre otras cosas lo prioritario es hacer el piso flotante. Largamos la iniciativa, pero tenemos que poner en condiciones los papeles del club, conformar la comisión y las subcomisiones, estar inscriptos en personería jurídica para enmarcar esto dentro de algo serio y poder pedir colaboración a todos. Se ha arrimado gente a querer colaborar económicamente, pero les dijimos que todavía no hasta que esté todo ordenado, incluso estamos en tratativas para poner en funcionamiento de nuevo el buffet que tenemos que reformar”, agregó Buffa.

Esfuerzo colectivo en un barrio popular

Pese a la situación, las ganas y la respuesta de la gente están: “En mi época en el club no costaba captar gente porque el sector donde está abarca casi media ciudad, es el único club con estas características en la zona y Alumni es el corazón del deporte, descarto que el apoyo oficial se va fijar en eso”, indicó.

Y agregó: “Esto recién empieza y vamos a tratar de estar a la altura de San Isidro, de El Ceibo, de Sportivo Belgrano que, en su momento, ellos llamaron a colaborar a la gente y haciendo las cosas bien demostraron que se puede. No sé si llegaremos a eso, pero por lo menos apuntar a eso y hacer un club confortable”.

Una nueva actividad toma impulso. Se trata del newcom y Alumni es el único club de la ciudad que practica esta disciplina orientada a adultos mayores.

Sensaciones encontradas

Esta nueva conducción, que busca reflotar la actividad de la institución, tiene como bandera a uno de los históricos del club. Se trata de Gabriel “Pachola” Buffa, quien regresó de San Luis -lugar donde se había radicado-, y no ocultó la emoción por su vuelta a Alumni.

“Son sensaciones realmente que me llegaron mucho. En su momento Alumni llegó a salir campeón en sus cinco categorías, eso fue único en épocas donde estaban Torossi, Bertotti y una infinidad de jugadores que integraron las selecciones de Córdoba. Además, tres jugadores de Alumni integraron la selección Argentina de San Francisco, en total fueron cuatro y tres fueron de Alumni, el otro fue Blasi”, rememoró.

Y agregó: “Alumni fue un potencial de jugadores y hoy da pena que a causa de que no tiene el piso flotante no lo dejan competir en la Federación de Córdoba. El mayor deseo es tratar de llevar a Alumni a lo más alto, no sé si llegaremos a lo que fue, pero por lo menos arrimarnos”.

Newcom

Alejado ya del básquet, Buffa trajo a San Francisco el newcom. Se trata nada menos que del vóley adaptado, principalmente para adultos mayores. “Hay 3 mil equipos en el país y en San Francisco, para los adultos mayores, no hay una actividad para desarrollar con un poco más de intensidad. Hoy por hoy el adulto mayor no tiene tantas alternativas y son muy poquitos los que todavía pueden jugar al fútbol o al básquet”, contó.

“No es un deporte de contacto, no es un deporte agresivo, pero te exige desplazamiento, te exige pensar y divierte mucho”, señaló.