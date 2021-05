Se aprobó la salida de Consultoría y Servicios: el Ejecutivo fue autorizado a contratar otra empresa

Se trata de la empresa cuyo rol era realizar la gestión y cobranza a morosos en impuestos, es decir, deuda atrasada con el municipio. Se llevaba una gran suma de dinero cada mes. Se desconoce quién se hará cargo del servicio, causa por la cual la oposición no acompañó.

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría este jueves la finalización del contrato con la empresa Servicios y Consultoría S.A. (ex Kolector), que se encargaba de la cobranza de deuda atrasada con el municipio. Cabe recordar que el acuerdo que había firmado entre las partes venció hoy, por lo que no se renovó.

Además, el Ejecutivo municipal quedó autorizado para contratar, en los términos del artículo 17 de la ordenanza 7.228, a una nueva firma que lleve adelante este servicio de recupero “de obligaciones tributarias y demás acreencias municipales vencidas” en relación a las tasas de que inciden sobre los servicios sanitarios, la actividad comercial, industrial y de servicios, los vehículos automotores (y los que en el futuro los reemplacen); como así también los servicios de colaboración, fiscalización, detección, seguimiento y gestión de cobranza sobre cada contribuyente de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios y también de inmuebles, circunscripto a la hipótesis de detección y fiscalización de construcciones clandestinas o no declaradas.

Este segundo punto fue el que causó que los tres bloques de la oposición no acompañen la iniciativa, pese a que estaban de acuerdo con la salida de Servicios y Consultoría S.A. Es que-dijeron- esperaban conocer quién se iba a hacer cargo de la cobranza de ahora en adelante, algo que no ocurrió.

Qué dijo la oposición

El primero en manifestarse fue Cristian Canalis, del bloque de la UCR, quien cuestionó: “En este proyecto hay una delegación de funciones innecesaria al Ejecutivo, dado que la facultad de cobro de impuestos es una de las obligaciones del Estado municipal. Entonces, ¿por qué seguir tercerizando?”, se preguntó.

Canalis cuestionó el plazo de cuatro años que dispuso la Municipalidad para quien reemplace a la ex Kolecor, ya que explicó que este contrato puede perjudicar a la próxima administración municipal.

Tras ello habló la titular del bloque Córdoba Cambia, Cecilia Roffé, que se preguntó si ahora será “otra empresa la que se lleve cifras millonarias de dinero de los sanfrancisqueños”. Además remarcó que el proyecto no contaba con información precisa en varios aspectos, uno de ellos con lo que terminará recaudando la nueva empresa que haga el trabajo, cuyo límite será el 2% de la recaudación municipal: “Es un proyecto que no tiene monto. No se puede hablar de transparencia, de beneficios, cuando le sacan a una empresa para darle a otra. Ese dinero debe quedar en la Municipalidad y traducirse en obras y servicios para los vecinos”, dijo.

Por último, Andrés Romero, concejal del Frente de Todos, manifestó que era necesario que esta empresa se retire, ya que es un servicio que puede prestar “tranquilamente” el área de Economía municipal: “El agravante era que Servicios y Consultoría se llevaba entre 8 y 12 millones de pesos mensuales que podrían haber vuelto al circuito virtuoso de la economía local que, hoy en la pandemia, hubiesen sido fundamentales para fortalecer el sistema de salud cuando muchos vecinos se mueren”.

Tras ello, Romero se preguntó “quién garantiza que no sean los mismos los que se lleven de ahora en adelante la plata de San Francisco, pero con otro nombre”.

Fundamentos

Entre los fundamentos de esta decisión, desde el oficialismo sostienen que debido al vencimiento del contrato con Servicios y Consultoría S.A., tienen la necesidad de seguir con el servicio y de contratar a una nueva empresa.

“El objetivo con este proyecto es potenciar la eficacia y la eficiencia del actual régimen de recaudación y fiscalización de los tributos vencidos de contribuyentes locales”, indican, en base a las distintas tasas.

Condiciones de contratación

Entre las condiciones de contratación de la nueva firma, ésta “deberá revestir el carácter de personas jurídicas, debidamente constituidas, estando vedada la contratación de personas humanas”.

la ordenanza además habla de una contratación máxima de 4 años con posibilidad de prórroga y se informa que el costo del contrato no debe superar el 2 por ciento de la recaudación mensual del municipio percibida en concepto de tasa de inmuebles, servicios sanitarios, actividad comercial y vehículos automotores.

Según fuentes extraoficiales, podría crearse un ente autárquico, es decir, una entidad descentralizada con personalidad jurídica, con cierta libertad e independencia, para que lleve adelante esta tarea, al estilo Emugas.

Reunión con el Sindicato de Comercio

En relación a este tema, en el día de ayer funcionarios municipales recibieron a miembros del Sindicato de Empleados de Comercio, quienes mostraron inquietud frente a la situación de los 16 empleados que prestaban servicios de cobranzas al municipio a través de dicha empresa.

En la oportunidad, el gremio solicitó que se tenga a consideración la situación de sus agremiados velando por sus fuentes de trabajo. También solicitaron que los trabajadores continúen como hasta el este momento, es decir, registrados en comercios y encuadrados en el convenio colectivo de trabajo Nº 130/75 de su actividad.

Contrato polémico

Servicios y Consultoría S.A., cabe recordar, tuvo su momento crítico varios años atrás cuando sus accionistas habrían sido vinculados en graves denuncias de corrupción, como el caso Tecsa en Córdoba capital.

En 2012, El Periódico informaba que a la empresa se le concedió el 16 por ciento sobre lo que se recaudaba en la Tasa de Comercio e Industria, un “beneficio leonino” según la oposición -sobre todo el desaparecido bloque Mejor San Francisco con Damián Bernarte a la cabeza- porque ese monto surgía del incremento en la recaudación de ese rubro (aumento de la tasa o por mayor actividad comercial), por lo que la firma cuestionada no hacía casi ninguna gestión para que ese incremento se produzca. Esta tasa significa alrededor de 2/3 del ingreso tributario local.

Por otra parte, esta firma, sobre lo vencido, cobraba el 19 por ciento de comisión por la deuda recuperada -en otras tasas- que se hubiera originado en el año inmediato anterior, más dos puntos porcentuales por año de antigüedad de la deuda.

Suoem pide participar

Tras conocerse que no se renovará el contrato con la ex Kolector, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), celebró la medida pero pidió participación en una futura conformación de una firma mixta en el área tributaria.