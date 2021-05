Aimasso: “El básquet nacional tiende a que haya equipos fuertes nutridos por el interior y el resto que haga básquet de entre casa”

El básquet nacional pasa por una etapa profunda de cambios, de la mano de la FIBA y la CABB, que buscan potenciar la competencia nacional, atravesada por la pandemia, con un cambio de estatuto avalado por la máxima autoridad máxima del básquet mundial. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Básquetbol de San Francisco, Miguel Aimasso, se mostró preocupado por el rumbo que se está tomando sin consulta previa a las asociaciones.

En ese marco, Aimasso explicó que junto a las 11 asociaciones de la provincia de Córdoba presentarán una nota de reclamo a la Federación para pedir asesoramiento ante las nuevas exigencias ya que existen muchas instituciones que quedarán a afuera del nuevo marco regulatorio. "Nos preocupa porque hay muchos clubes que no van a poder completar lo que exigen como personerías jurídicas y demás", dijo Aimasso.

“Tenemos un problema muy serio en el básquet a nivel nacional. No alcanzo a entender si es una política para que desaparezcan las asociaciones, las 11 que hay en Córdoba -por ejemplo-, porque desde que asumió Borro me da la sensación que quieren pasar todo a un profesionalismo y que el resto haga básquet de entre casa. Temo mucho por los clubes chicos que ya les costaba mucho antes porque se les va a exigir muchas cosas. Estamos hablando de contadores, abogados, quieren profesionalizar todo y las personas que tenés en los clubes van ad honorem”, comentó.

Y agregó: “Lo que le faltó a la Federación de Córdoba es no asesorar debidamente a las Asociaciones para que eso no ocurriera el día de hoy”.

"La Confederación o Federación realmente tiene que acercarse a esos clubes para suministrarles lo que exigen y lamentablemente se fijan en otras cosas como asegurarse un buen presupuesto; y ese es el trasfondo que estamos viendo", contó Aimasso.

Ojos porteños

Aimasso sostiene que la tendencia es que haya equipos fuertes nutridos por el interior y con esto, las Asociaciones del interior van perdiendo protagonismo. “Esto está mirado con ojos netamente porteños que quieren manejar todo desde allá, es mi punto de vista, se olvidan del federalismo y de muchas cosas porque manejan presupuestos importantes y lo manejan solo para los seleccionados, pero se olvidan de que Milanesio nació en Hernando, que Bolmaro y Oberto en Las Varillas, Gastón Blasi en San Francisco, Cerutti en Morteros, Osella en Oncativo”, indicó.

“Esto tiende a que haya equipos fuertes nutridos por el interior, entonces los clubes no pueden manejar ese tipo de valores para retenerlos. Va a pasar que Alumni va trabajar con mucho empeño y cuando aparezca un chico ni siquiera va a llegar a debutar en primera porque se lo van a llevar antes, es una copia cerrada de lo que pasa en España y por la idiosincrasia del argentino llevar adelante eso me parece que no estamos en condiciones”, agregó el directivo.

"Pedimos en primera instancia que haya un período para que no se cambie; y de lo que se cambie que podamos participar las asociaciones, para ver como podemos entre todos encaminar esto", contó Aimasso.

Que no pase como el fútbol

Aimasso trazó un paralelismo con lo sucedido con el fútbol en la Argentina, disciplina que carece de federalismo, al menos en lo organizativo y en la toma de decisiones. Esto terminó impactando en las ligas del interior que poco a poco fueron perdiendo protagonismo.

El dirigente teme que suceda lo mismo con el básquet, principalmente en equipos del interior. “Hace varios años atrás Sportivo tenía un 70% de jugadores de San Francisco, hubo muchos jugadores que fueron a nivel nacional, pero se empezó a profesionalizar, empezaron a traer jugadores hechos ¿y cómo terminó eso? ahora Sportivo trabaja con chicos de acá, y está muy bien y lo están haciendo ex jugadores de Sportivo. Si Sportivo aguanta este proceso le va a traer frutos. Ahí está trazado lo que veo yo que puede pasar en el básquet”, agregó.