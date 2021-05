Otra empresa de cable e internet sigue firme con su idea de llegar a San Francisco y con menores costos

Mientras Monet Telecomunicaciones (a cargo de la familia Lucarelli, propietaria de Radiocanal) sigue avanzando sobre los barrios de San Francisco, en su competencia con la poderosa Cablevisión-Fibertel en lo que respecta a los servicios de televisión e internet, una nueva firma no descarta sumarse a la grilla de opciones para los usuarios, aunque prometiendo llegar a San Francisco, próximamente, con precios más accesibles a los del mercado actual.

El proyecto lo impulsa la mutual villamariense AMMA, cuya intención es comenzar a prestar el servicio el próximo año y hasta sumar además la telefonía fija. Si bien hubo contacto con la Municipalidad, la Asociación Mutual Mercantil Argentina presentará en el corto plazo el proyecto de obra, es decir, la “memoria descriptiva” de lo que será la primera etapa.

Fernando Peretti, gerente administrativo del área de Telecomunicaciones de la mutual, explicó a El Periódico que ya presentaron por escrito su propuesta al municipio: “Nos dijeron que no iba a haber inconvenientes pero debíamos presentar el proyecto del primer tramo. Por la pandemia se dilató, además estuvimos avanzando en otros proyectos, como completar Villa María e inversiones en Bell Ville, por eso quedó rezagado lo de san Francisco”, aclaró.

La mutual tiene previsto realizar un cableado propio de fibra óptica, que implica una alta inversión. Generalmente, en base a las experiencias en Villa María, Villa Nueva y Bell Ville, comienzan de afuera hacia adentro, es decir, desde los barrios hacia el centro.

No obstante, Peretti recalcó que tienen la idea de llegar a nuestra ciudad, por lo que el proyecto sigue en pie: “Lo que presentamos fue lo que queríamos hacer con la fibra óptica, el servicio que queremos dar, con costos reducidos en cuanto a la competencia actual. Desde la Municipalidad me dijeron que no había inconvenientes pero debíamos presentar el proyecto de obra, la memoria descriptiva de la primera etapa con la llegada a los barrios donde iremos a cablear, con toda la regulación. Esto aún no lo hicimos porque nos iban a dar la autorización y corríamos el riesgo de no arrancar y que ese plazo venza, pero el contacto está vigente”, aseguró.

Tarifas

Aunque no pudo precisar fechas, Peretti explicó que la idea es largar en San Francisco este 2021 o principios del próximo año. Sobre cómo avanza este tipo de obras, mencionó: “Se avanza sobre un barrio y se va dando servicio, se va a habilitando a medida que avanza la obra de cableado de la fibra de la red”.

Consultado por la tarifa que ofrecen, el mutualista expresó: “La tarifa se maneja similar a los costos en Villa María. Por ejemplo, hoy se cobra 2.500 pesos por las señales digitales de HD, más 50 megas de internet y pack fútbol”, destacó y aclaró que al adherirse al servicio, se pasa a ser asociado a la mutual. “Eso lo beneficia con el resto de servicios como sepelios, turismo, farmacia, atención primaria de salud o ayuda económica. Si bien en San Francisco está todavía por desarrollarse, van a tener otros servicios que ya están incluidos con el mismo precio del cable e internet”, adelantó.

En principio se van a poner en marcha dos servicios: televisión digital HD e internet de alta velocidad, pero orientado a ofrecer telefonía fija después, con llamadas gratuitas ilimitadas entre los números de los abonados. Son los llamados servicios “triple play” que ya tienen las cooperativas en numerosas localidades de todo el país.

Tras ello, Peretti comparó el precio del servicio con el de las empresas monopólicas, en este caso Cablevisión-Fibertel: “Nuestra tarifa, con respecto a la competencia en este combo, está un 35 o 40 por ciento más económico”.

Cabe recordar que AMMA sigue los principios de la llamada economía social: una tarifa justa, con reinversión y sin enormes márgenes de ganancia.