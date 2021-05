UEPC pidió suspender las clases presenciales en la provincia

En medio de la ola de contagios de coronavirus a nivel país, dirigentes gremiales que representan a los docentes de Córdoba alertaron sobre la situación que les toca enfrentar en las escuelas y pidieron “medidas urgentes” al Gobierno provincial.

Juan Monserrat, titular de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC), dijo este miércoles a Noticiero Doce que las autoridades provinciales no están tomando todas las decisiones que tienen a su alcance para evitar la suba de casos.

“No se puede negar la realidad y la sugerencia del Gobierno nacional. Si no se oficializa la suspensión de clases presenciales la realidad va a darnos una cachetada”, manifestó, y agregó: “No se puede negar la realidad y la sugerencia del Gobierno nacional para bajar los casos, por más que no le guste al Gobierno de Córdoba. Muchos padres no mandan a los chicos a la escuela, otras localidades tuvieron que volver a la virtualidad por el aumento de casos”.

El martes, luego de conocerse el récord de contagios en Córdoba, Monserrat escribió en Facebook que el gobierno de Juan Schiaretti debía tomar medidas urgentes para evitar el colapso sanitario y social. “No es buen momento para seguir haciendo cordobesismo en medio de la pandemia”, escribió.

Por su parte, Oscar Ruibal, también del gremio docente, señaló este miércoles a Mitre Córdoba que la situación es cada vez más delicada. “El número de contagiados se da ya a menor edad, en jóvenes particularmente, cosa que es un dato preocupante para los que se encuentran en edad escolar”, dijo, y cerró: “Qué sentido tiene mantener la actividad presencial en una escuela donde hay varias burbujas aisladas, donde numerosos docentes están aislados o contagiados o donde el cuerpo directivo está contagiado. Hemos planteado que en esas circunstancias volver a la actividad virtual. Tampoco es prudente que se convoque a volver a las personas con morbilidades y que están vacunadas”.

Fuente: La Voz del Interior