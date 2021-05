"En las crisis siempre hay grandes oportunidades", dijo el nuevo DT de Antártida

Tras la salida de Norberto Pecorini como entrenador de la primera división de Antártida Argentina, la subcomisión del "pingüino" buscó rápidamente un nuevo DT que acople al proyecto deportivo -hoy en stand by por la pandemia- que tiene como objetivo llevar al club a otra nivel de competencia en futuro cercano.

Se trata del ex entrenador de La Hidráulica, Juan Tonini, quien se sumó a la institución para ser parte de un proyecto colectivo que lleve al club a tener otro protagonismo. El DT viene de un largo proceso en el club de Frontera donde pudo ser protagonista del Grupo B de la Liga Rafaelina con jugadores surgidos del club y con amplio sentido de pertenencia.

"Sabemos que la situación está complicada, pero nos encontramos con un plantel muy predispuesto al trabajo, tratando de trabajar la parte mental para cuando llegue el día de jugar, pero mientras se pueda entrenar. Hablando con los jugadores me decían que el año pasado entrenaban en el patio de su casa y era muy triste, hoy por hoy podemos entrenar y juntarnos para prepararnos cuando inicie la competencia", comentó Tonini.

En ese sentido, el DT contó que se encontró con un plantel con ganas, pero algo golpeado por la situación de prepararse para una competencia que nunca empezó y que probablemente no comience en las próximas semanas. "Hay que motivarlos e incentivarlos y ahí esta nuestro trabajo. Siempre que llega un nuevo cuerpo técnico se encienden las expectativas, hay que aprovechar este tiempo para que ellos puedan incorporar la mayor de cantidad de aprendizaje posible. hay un buen grupo, están en una edad justa y con este proyecto de subir gente de inferiores crea un lindo clima de trabajo que nos ayuda acercarnos a estar en optimas condiciones", explicó.

El pasado sábado, el equipo pudo disputar un amistoso con Sportivo Belgrano y Tonini vio muy bien al equipo, principalmente a los más jóvenes. "Los chicos em sorprendieron mucho, sobre todo la reserva con la idea de jugar, de ser protagonistas y de jugar lindo con la pelota al piso. Los más chicos muy bien y en la primera hay jugadores de buen pie y eso facilita las cosas cuando uno intenta jugar por abajo, es lo que intentan todos y eso nos facilita la tarea de desarrollar una idea de juego vistoso, teniendo en cuenta la historia que tiene Antártida del futbol local y regional", agregó.

"Tuve un plazo bastante largo en La Hidráulica, por motivos personales y familiares tuve que renunciar y primero hubo un acercamiento de Leo Luque para intentar el año que viene darle forma al proyecto de inferiores de Antártida y después salió la renuncia de Pecorini y ahí vinieron con la idea a de que me sume al plantel de primera división", dijo Tonini.

El paso que hay que dar

"Los proyectos exitosos tienen como prioridad potenciar a los juveniles del club, si bien yo no voy a estar en inferiores sí voy a estar en contacto permanente con Jorge Sosa que es el coordinador, con estos jugadores se va a potenciar el sentido de pertenencia, chicos que hacen 4 o 5 años en el club que ya están subiendo y entrenando con primera", dijo Tonini sobre el proceso de incorporación de juveniles a los planteles superiores.

Por otro lado, Tonini también contó que sumaron como herramienta el análisis de videos en el cuerpo técnico. "El futbol se esta modernizando y es una herramienta que tiene que estar, con los profes que nos filman los partidos, con Mariano Peralta que sabe de videoanalisis, la idea es aprender con él también para hacerlo todos juntos", indicó.

El entrenador, explicó que esta etapa para el fútbol en el club se trata de un paso importante que se quiere dar de cara al futuro con la idea darle el protagonismo que no tuvo en los últimos años y que tan necesario es la para el fútbol de la ciudad. "En las crisis siempre hay grandes oportunidades, esto nos va a dar la oportunidad de mostrarle a los jugadores nuestra idea de juego porque queremos un Antártida protagonista, sabemos que el principio no va a ser fácil, pero buscamos que Antártida pueda ser protagonista de la Zona Centro, clasificarnos y de acá a 4 o 5 años poder jugar un torneo superior al que estamos jugando. Y cuando nos organicemos bien, cuando tengamos a varios jugadores del club en primera, poder salir desde este punto de incertidumbre y que cada año se piense un poquito mas en grande", señaló.

Y agregó: "Con mucha responsabilidad, yo no quiero que esto no quede en palabras porque la gente se ilusiona, espero que lo podamos lleva a hechos y que en un futuro no tan lejano podamos ser otra opción en San Francisco. Que la ciudad pueda tener otro representante al menos a nivel provincial, regional y que vuelva a ser ese Antártida que jugaba interligas, que lo acompañaba la gente y queremos volver a eso, hay ciudades o pueblos incluso que tienen dos representantes a nivel nacional y San Francisco no, eso le debe molestar al futbolero de la ciudad".