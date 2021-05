Acuña: "Cada cosa que voy logrando es un mimo y un plus que me hace saber que puedo ir por más"

Con San Lorenzo, Roberto Acuña consiguió el título que le faltaba: el anillo de la Liga Nacional de Básquet. "Es un plantel de mucho nombre, un plantel donde muchos necesitan la pelota. La clave fue entender que algunos tenían tiros en otros equipos que por ahí no los iban a tener acá", contó el jugador.

San Lorenzo de Almagro consiguió el pasado sábado un título histórico en la Liga Nacional tras derrotar a Quimsa en la final disputada en el estadio de Obras Sanitarias. El Cuervo se adjudicó el quinto campeonato al hilo (el primero en la historia) con la presencia de Roberto Acuña, rafaelino pero sanfrancisqueño por adopción.

El equipo dirigido por Silvio Santander ganó 82-77 y se llevó la serie por 3-2. Con este logro, igualó la línea de Peñarol y quedó a cuatro títulos de Atenas de Córdoba, el máximo ganador histórico de la competencia.

En diálogo con El Periódico, el interno ex San Isidro se mostró muy feliz de coronar el esfuerzo con el título que le faltaba, ya que había sido campeón del Super 8 con Quimsa, pero le faltaba el anillo de la LNB. "Se disfrutó mucho y se sufrió mucho también, pero contentos por estar en la historia grande de la Liga Nacional. La defensa fue clave, nunca dejamos de creer ni bajamos los brazos, Quimsa tuvo una diferencia de 15 puntos y nunca dejamos de creer", explicó.

"Es un plantel de mucho nombre, un plantel donde muchos necesitan la pelota. Lo hablamos con Santander, sabíamos que había que ceder un poco la pelota y lo entendimos, sabíamos que los bases necesitaban tener más la pelota porque necesitan crear el juego y a medida que fuimos encontrando gol en distintos jugadores, fuimos entendiéndolo. Creo que la clave de este plantel fue entender que algunos tenían tiros en otros equipos que por ahí no los iban a tener acá", contó Acuña sobre el equipo.

México. "Me vine contento porque fue mi primera experiencia internacional, me fue bien a pesar de quedar afuera en semifinales. Lo disfruté mucho, esperaba continuar mi carrera afuera, pero apareció San Lorenzo, hablé con Silvio (Santander) que lo tuve en Quimsa y por eso tomé la decisión de venir a San Lorenzo", contó el jugador.

Fue un camino duro. El equipo de Boedo también atravesó lesiones y casos positivos de Covid; y con el agregado de ser el último campeón y tener la obligación moral de pelear entre los mejores otra vez. "Sabíamos que San Lorenzo venía de ganar cuatro títulos seguidos, sabíamos también que iba a ser difícil porque al principio también teníamos muchos jugadores nacionales y ningún extranjero, tuvimos jugadores con Covid y lesiones, sabíamos que Quimsa venía haciendo un gran trabajo. Creo que llegamos a la final los dos mejores equipos de la Liga Nacional y a medida que fueron pasando los partidos fuimos entendiendo que teníamos la oportunidad", comentó Acuña.

Campeón en todas las categorías: "Sé que puedo conseguir varias cosas más"

Con el título dela Liga Nacional, Acuña alcanzó el récord de poder consagrarse en todas las categorías del básquet argentino: en 2010 campeón de la Liga Provincial con San Isidro, en 2011 campeón de Liga B con San Isidro y en 2014 del Torneo Nacional de Ascenso (TNA) con Ciclista de Junín.

"Me pone bien, me pone contento, porque uno arrancó de abajo. Creo que hay pocos que han logrado eso y cada campeonato tuvo sus cosas lindas, este campeonato terminó de poner el broche de oro", contó el 'Toro'.

Y agregó: "Sé que puedo conseguir varias cosas más y quiero conseguir mucho mas. Cada cosa que uno va logrando es un mimo y es un plus que me hace saber que puedo ir por más esté donde esté, me hace preparar con más ganas todavía para lo que venga".

¿Ilusiona la Selección?. "Siempre es lindo volver a la selección, ponerse la celeste y blanca. hora queda ver cómo sigue todo y si tengo la chance de poder estar para pelear en la convocatoria", dijo Acuña.

Tras los festejos, Acuña -quien también es un apasionado de los fierros- espera con ansias volver a San Francisco donde lo espera su Polara blanca, su familia y principalmente su padre que ya tuvo un lindo regalo de cumpleaños. "No veo la hora de volver, ponerla en marcha, dar una vuelta; y también darle un abrazo a mi viejo que el viernes fue su cumpleaños y nosotros salimos campeones el sábado", cerró el jugador.

Con información de DiarioSports