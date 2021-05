Diotto, nuevamente en la Selección

El interno de San Isidro Jeremías Diotto fue citado para integrar la segunda convocatoria del seleccionado nacional u19 que se prepara para disputar el Mundial de la categoría en Letonia del 3 al 11 de julio.

Diotto fue nuevamente preseleccionado por el entrenador Daniel Farabello para participar de una nueva concentración en el Cenard desde el jueves 20 hasta el domingo 30 de este mes donde concentrarán 18 jugadores.

La idea del cuerpo técnico una vez finalizada esta etapa es realizar una tercera convocatoria en junio, donde se espera que se sumen los jugadores que están compitiendo en Europa y Estados Unidos. La misma será más extensa que las anteriores y servirá para definir el plantel y dejar todo listo para emprender el viaje a Riga y Daugavpils, las ciudades letonas en las que se jugará el Mundial.

Por otro lado, vale recordar que, tras el sorteo oficial de FIBA, quedó confirmado que Argentina integrará el Grupo C junto a Francia, España y Corea.

Diotto ya había sido convocado para participar de los procesos de u17 e incluso disputó el Sudamericano que se desarrolló en Chile donde el seleccionado argentino fue subcampeón.

LISTA - PRESELECCIÓN NACIONAL U19



Tomás Allende

Clase: 2002

Equipo: Quimsa



Alejo Azpilicueta

Clase: 2002

Equipo: Bahía Basket



Nicolás Burgos

Clase: 2003

Equipo: Boca Juniors



Esteban Cáffaro

Clase: 2003

Equipo: Trebolense



Ian Cerino

Clase: 2002

Equipo: San Lorenzo de Almagro



Juan Cruz Conte Grand

Clase: 2002

Equipo: Boca Juniors



Federico Copes

Clase: 2002

Equipo: Platense



Gonzalo Corbalán

Clase: 2002

Equipo: Lubbock University (EEUU)



Jeremías Diotto

Clase: 2002

Equipo: San Isidro de San Francisco



Juan Francisco Fernández

Clase: 2002

Equipo: Fuenlabrada (ESP)



Alejo Maggi

Clase: 2002

Equipo: Ferro Carril Oeste



Franco Méndez

Clase: 2002

Equipo: San Martín de Corrientes



Silvano Merlo

Clase: 2002

Equipo: C.B. Ciudad de Ponferrada (ESP)



Bautista Ott Cywarlie

Clase: 2002

Equipo: Ameghino de Villa María



Mateo Pérez

Clase: 2002

Equipo: Libertad de Sunchales



Manuel Rodríguez Ortega

Clase: 2002

Equipo: Boca Jrs



Pedro Rossi

Clase: 2002

Equipo: DME Academy (EEUU)



Facundo Tolosa

Clase: 2002

Equipo: Bahía Basket



DT: Daniel Farabello

AT: Juan Manuel Gattone

AT: Mariano Junco

AT: Juan Gatti

PF: Matías Suhurt