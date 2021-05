Problemas para el Bitcoin: sumó más rechazos y bajó hasta u$s42.000

El bitcoin tuvo este lunes una de sus jornadas más complicadas desde febrero, luego de que los más recientes tuits sobre criptomonedas de Elon Musk provocaron un derrumbe de diversas monedas digitales. Este lunes llegó hasta los u$s42.000, su mínimo en tres meses, y luego se recuperó un poco hasta menos de u$s43.000.

La semana pasada, las palabras de Musk desplomaron el valor del bitcoin después de tuitear que Tesla dejaría de aceptarlo como pago debido a preocupaciones ambientales. Hoy, la principal criptomoneda opera muy lejos de su récord histórico de u$s65.000.

Por otra parte, el viernes último se conoció que Binance, la mayor plataforma del mundo en lo que respecta al intercambio de criptomonedas, está siendo investigada por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos ante unas presuntas prácticas de lavado de dinero y delitos fiscales.

Durante el fin de semana se sumó la noticia que Square, la empresa para pagos propiedad del CEO de Twitter, Jack Dorsey, anunció que no volverá a invertir en bitcoin, donde perdió US$ 20 millones en las últimas semanas.

Square había iniciado una inversión en la criptomoneda en octubre de 2020 con US$ 50 millones, para luego sumar otros US$ 170 millones en febrero último.

Por último, esta mañana circuló fuerte en las redes el rumor de que Tesla habría vendido sus tenencias en bitcoin, a lo que Musk respondió que no era cierto, pero no aclaró si está decidido que no lo hará, lo cual no aplacó la incertidumbre que reina en el mercado cripto.

¿Qué pasa con el Bitcoin?

El impacto de los tuit de Elon Musk fue inmediato y el precio del principal activo digital se desplomó desde cerca de los u$s57.000 hasta los u$s46.000. En las últimas horas subió, pero más allá de algunos momentos en los que parecía que podía volver a despegar, su precio se mantiene por debajo de los u$s50.000.



Previo a la debacle, algunos analistas presagiaban un nuevo ciclo alcista que podía llevar al Bitcoin a superar nuevamente su máximo histórico. Y pese a estas bajas, hay quienes aún son optimistas.

Críticas a Elon Musk

La comunidad bitcoiner reaccionó contra los argumentos de Musk. Entre los actores del mundo corporativo que marcaron distancia respecto a las declaraciones de Musk, estuvo el director de Inversiones (CIO) de Blackrock, Rick Rieder, quien señaló que bitcoin "era parte del campo de inversión en los próximos años".

El analista Willy Woo señaló que la principal criptomoneda estaba subvaluada, considerando el precio de hace 7 días, cercano a los u$s58.000. Woo afirmó que es muy probable que en las próximas semanas comience una migración del dinero invertido en las altcoins hacia bitcoin.

Desde octubre de 2020, cuando el precio de BTC inició una trayectoria parabólica, no se veía este nivel de baja valuación de bitcoin, el cual se refleja en la métrica NVT, o la capitalización de mercado dividida entre el volumen diario de transacciones de BTC, según el analista.

¿Qué pasa con las otras criptomonedas?

Por meses, los mercados de criptomonedas se han movido mirando los tuits del jefe de Tesla. Sus comentarios sobre el dogecoin, un token que nació como una broma y que tiene un uso práctico escaso, impulsaron una escalada que elevó su valor en cien veces este año.

El dogecoin ha subido aproximadamente un 25% después del último tuit de Musk. "Trabajando con los desarrolladores de Doge para mejorar la eficiencia de las transacciones del sistema. Potencialmente prometedor", escribió Musk el jueves luego de que la semana pasada la llamó un "timo", lo que llevó a un declive en su precio.

Etherium, que es la segunda criptomoneda de mayor relevancia, cayó de su récord de u$s4.300 hasta los u$s3.200. También naja el Binance Coin a cerca de u$s500, mientras que Cardano cae a u$s1,99.

La gran novedad de la semana fue la disparada de Internet Computer (ICP), un nuevo token que en pocas horas logró eclipsar a otras monedas de mayor antigüedad, y que escaló tan rápidamente que ya es la novena de mayor capitalización de mercado.