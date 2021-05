Le robaron la bici que usa para trabajar y busca recuperarla: “Me agarró una desesperación”

En la mañana de este lunes una mujer sufrió el robo de su bicicleta mientras se disponía a salir de una vivienda en calle López y Planes al 1100 y tuvo que demorarse menos de cinco minutos en cambiarle el pañal a su nieto de 2 años. Desesperada pidió ayuda para encontrar su rodado que es su único medio de transporte.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.20 de este lunes cuando Adriana se disponía a llevar a su nieto a una plaza a disfrutar unos momentos de sol. Cuando lo estaba por subir al asiento para bebés de su bicicleta, notó que el menor tenía su pañal con pis por lo que se dispuso a cambiarlo.

Se descuidó un momento, lo suficiente para que un ladrón aprovechara la situación, ingresase a un garaje con rejas donde estaba la bicicleta y se la lleve.

“Demoré menos de cinco minutos, esa puerta hace ruido pero no se escuchó nada. Cuando salí con el bebé ya no estaba más la bici y la puerta de reja estaba abierta de par en par. Me agarró la desesperación porque hace poco también me habían robado otra bicicleta y me desespera, no sé con qué voy a ir a trabajar a la tarde”, le dijo a El Periódico.

Sus familiares se contactaron con este medio para alertar de la situación, que nadie compre la bicicleta robada y para recabar información dejaron su contacto: 3564-578687