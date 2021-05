Veteranos de Malvinas colaboraron con la "campaña de la soja" a beneficio del Hospital

En el marco de la continuidad de la campaña 'la campaña de la soja' que lanzó la Asociación Cooperadora del Hospital J. Iturraspe junto al humorista Popo Giaveno, para recaudar fondos para el nosocomio y hacer frente a la pandemia de Covid-19. Este lunes los organizadores recibieron una donación especial por parte de veteranos de la Guerra de Malvinas del departamento San Justo que tras una colecta interna logaron recaudar más de 20 mil pesos.

Se vivieron momentos de mucha emoción con algunas lágrimas pero también de humor y risas con divertidas historias que relató el comediante.

Norberto "Popo" Giaveno, la cara visible de esta iniciativa solidaria bautizada “la campaña de la soja”, contó cómo se inició todo al manifestar: “La gente de la Cooperadora me contó que no pudieron hacer la cena de cada año y me preguntaron qué hacemos, tengo un grupo de WhatsApp de mi cooperativa de Porteña y les pedí tres quintales de soja, para el que quiera colaborar, tres quintales son más o menos 9000 pesos. A los días me dijeron que la Cooperativa donaba 50 mil pesos, los de la mutual de Porteña me llamaron que iban a donar 100 mil, una estación de servicio me dijo que también mandaban 50 mil pesos, entonces me sorprendió”.

Y continuó en tono jocoso, “cuando vos ves la cara de un gringo al que le vas a pedir plata se sienta en la silla y frunce el ceño, pero cuando le decís que es para el Hospital vos viera cómo se le afloja la cara y te dicen enseguida que sí”.

Cubrir las necesidades del área Covid

Belkis Rubiolo, presidenta de la asociación cooperadora, se mostró agradecida y conforme con el desarrollo de la campaña. “Nos da la tranquilidad de poder ayudar al Hospital en todo lo que necesite y que a nadie le falte nada para ser atendido. Seguimos pidiendo a la comunidad que colabore que el dinero va a ser destinado para que los pacientes tengan una excelente atención y para que al personal no le falte nada”, sostuvo.

Según la mujer, en un principio “se van a cubrir todas las necesidades del área Covid y una vez terminado, que esperemos se termine rápidamente, con lo que quede se va a comprar alguna aparatología que necesite el Hospital”.

Por su parte, Jorge Racca, presidente del Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas del Departamento San Justo explicó el porqué de la participación de los ex combatientes: “Los veteranos no quisimos quedar ajenos a esta campaña, hablamos con Popo y hoy estamos haciendo entrega de lo recolectado. Fue algo interno entre los veteranos, humildemente juntamos 20 mil pesos que lo aportamos hoy al hospital. Para nosotros la palabra Hospital es muy fuerte recordándonos a Malvinas, por eso quisimos estar presentes”.

Continúa

La campaña, que comenzó hace un mes, no tiene fecha de finalización, continuará con un show vía streaming del que participarán Popo Giaveno, Los 4 Rumbos y “Capocha” Orellana. En los próximos días se venderán entradas para dicho espectáculo y la recaudación va a ser destinada también a la cooperadora.

Para colaborar: CBU 19103468 55034601150064 (Banco Credicoop, filial 346).