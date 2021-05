Coronavirus: en Rafaela, Rosario y Santa Fe ya no quedan camas en terapia intensiva

"Estamos en colapso sanitario", esta mañana el director provincial del tercer nivel de Salud, Rodrigo Mediavilla quien sin vueltas aseguró que "desde anoche a las 22 ya no hay camas críticas en Rosario, Santa Fe y Rafaela".

Y mientras continuaba el diálogo agregó: "Ahora también hay un óbito en Cañada de Gómez y tenemos tres ambulancias a la espera en Venado Tuerto, una ciudad de la que dependen 38 localidades más, igual que Rafaela, sin camas y 90 localidades dependen de ella. Esto es minuto a minuto, siempre decía qué haríamos cuando no hubiera más camas para atender a un paciente y ya llegó ese momento".

El panorama se agravó en las últimas horas cuando Salud Santa Fe aseguró que se registraron 1.321 nuevos contagios de coronavirus en el territorio provincial, de los cuales 520 corresponden a Rosario. Y se reportaron además 15 fallecidos en las últimas 24 horas, con un acumulado de 4.848 víctimas fatales.

El médico fue directo: "Hay dos indicadores importantes en este colapso. O agregamos más camas o disminuimos los contagios. Es fundamental disminuir contagios porque se agregaron mas camas y se ocuparon. Hay que cuidarse, no queda otra".

Mediavilla aseguró que el estado sanitario es "hipercrítico" y no hace falta ser médico para concluir que es así cuando el personal está "agotado", el oxígeno no sobra y no hay espacios de internación y mientras tantos, gran parte de la población sigue circulando como si nada y las medidas estatales continúan flexibilizándose.

"Desde anoche no quedan más camas críticas ni en Rosario, ni en Santa Fe ni en Rafaela", dijo en torno a la noche del domingo en que reunido con la ministra de Salud Sonia Martorano confirmaron que solo quedaba un lugar en Firmat a 120 kilómetros de Rosario.

"Los médicos estamos preparados para pelearla en las peores condiciones, pero hoy debemos informar que estamos en colapso sanitario. Es dinámico esto, estamos a la espera minuto a minuto de que se desocupe una cama. Es un colapso, tanto en el sistema público como privado", dijo.



Fuente: La Capital