Martelotto, molesto por la falta de continuidad en el juego

Continuidad en el juego. Fue la clave para un Chaco For Ever mañoso, que le quitó intensidad y fluidez a un Sportivo Belgrano que no pudo volver a ganar en su casa. Pese a esto, el empate entre la "verde" y el "negro" lo dejó conforme a Martelotto por la valentía y la intención de su equipo de ir por más.

"Enfrentamos a un rival muy duro y muy difícil, que se encuentra con un gol al minuto y eso facilita las cosas, hace jugar mas tranquilo. A nosotros nos costó, el gol nos golpeó en los primeros 15 minutos, nos costó reaccionar y acomodarnos al partido. después por momentos fuimos superiores -sobre todo al final del primer tiempo-. En esos 15 minutos finales creo que lo doblegamos por las bandas y le generamos, llegamos al empate merecidamente", dijo Martelotto.

Y agregó: "En el segundo también, a veces los cambios y y el tiempo que lleva cuando se para el partido, hace que el equipo que busca y que intenta pierda continuidad. Se dio un partido por momentos trabado y por momentos volvimos a generar, fallamos en ese ultimo pase o centro para encontrar al hombre libre, erramos algunas situaciones y termina el partido empatado. Hay que mirar las cosas positivas, corregir lo que no se hizo bien y seguir porque el torneo es largo".

"Se viene un partido importante, lindo y duro, iremos a Córdoba a hacer lo que hacemos siempre que es buscar el partido", dijo el DT.

En esta oportunidad, el entrenador hizo los cinco cambios donde buscó darle más frescura en ataque. "Era un partido muy desgastante desde los físico, el rival también propone y sobre todo por las bandas, vimos que era muy intenso y veíamos que poniendo gente fresca lo íbamos doblegar. Se logró por momentos, no fuimos lo suficientemente precisos y no pudimos conseguir ese segundo gol", dijo Martelotto.

Sportivo quería volver a la victoria, sin embargo el empate lo mantiene invicto en la competencia. "Es una de las cosas positivas, uno se queda con lo que fue el trámite del partido, lo que propuso el equipo en el partido y la valentía que tuvieron para jugar y sobreponerse al golpe del gol al minuto de juego. Hay cosa positivas para seguir, para potenciar y otras para corregir, pero el equipo sigue mostrando una forma, una idea y hay que seguir mejorándola y potenciarla, vamos por buen camino, seguimos recuperando futbolistas, volvió López Macri y vamos teniendo a la mayoría a disposición, en este tramo vamos a tener a todos y eso es bueno", cerró el DT.