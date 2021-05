La probable formación de River ante Boca tras los casos de Covid-19

River llega con serias complicaciones este domingo a las 17:30 para enfrentar a Boca por los cuartos de final dela Copa de la Liga Profesional de Fútbol: apenas unas horas antes del juego 10 jugadores del plantel dieron positivo por Covid-19 y el entrenador Marcelo Gallardo, además de suspender la concentración, deberá apelar a un rompecabezas de urgencia para conformar el plantel que saldrá a la Bombonera.

Pero además, en la tarde del sábado el canal TNT Sports y otros medios deportivos informaron que también Gallardo dio positivo, por lo que no podría estar en el banco. Cabe aclarar que el club no confirmó el positivo del entrenador. Sí se espera por el resultado de las pruebas de PCR para otros futbolistas, por lo que no se descartan más bajas. Entre ellas, la del arquero Armani y Suárez.

A un duelo al que ninguno llegaba como favorito, las complicaciones surgieron en el Millonario por razones sanitarias y buscará una victoria casi heroica como visitante. El brote de coronavirus trastocó todos los los planes del Millonario.

Es que primero Enrique Bologna, Germán Lux, Franco Petroli, Paulo Díaz, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Nicolás De La Cruz, Rafael Santos Borré y Federico Girotti dieron positivo de COVID-19 y quedaron inmediatamente descartados para el partido.

En ese contexto, Gallardo tuvo que formar el equipo con los jugadores que salieron ilesos del brote, mientras que deberá incorporar varios futbolistas juveniles a la nómina. En medio de ese panorama, es prácticamente un hecho que, de manera obligada, tendrá que apostar por un esquema con cuatro hombres en la última línea.

Sin arqueros suplentes

Una situación particular se da entre los arqueros, que resultaron contagiados: Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli. Por suerte, Franco Armani dio negativo en el test y por ahora ataja. Pero, Gallardo deberá sumar a un juvenil al banco de suplentes. Y el elegido para ser el suplente, informó el club este sábado, es Alan Leonardo Díaz.

Según consignó La Página Millonaria, Díaz nació el 22 de enero del 2000 en Lanús, provincia de Buenos Aires, y habitualmente es el arquero suplente de la Reserva por detrás de Franco Petroli, con la particularidad de que todavía no debutó en la división. Estuvo presente en 17 encuentros pero todavía no le llegó el momento de debutar oficialmente en el equipo dirigido por Gustavo Fermani y Juanjo Borrelli.

Sería más que especial si le toca jugar en el partido frente a Boca, sobre todo si cambia la situación de Armani.

Díaz llegó a River en el año 2007 proveniente del Club Ateneo de Lanús por medio del Tano Nanía, un histórico captador de jugadores, e hizo todas las Infantiles y las Inferiores en el Millonario. Su ídolo es Ubaldo Matildo Fillol y tiene pasado en Seleccion Argentina Sub-17 (fue cuatro veces al banco de suplentes en el Sudamericano de Chile 2017). Además, formó parte del plantel subcampeón de la Libertadores Sub 20 de Paraguay 2020, en donde atajó cuatro partidos (360') y le hicieron cuatro goles. Ya estuvo contagiado de coronavirus en septiembre del año pasado y periodistas que cubren a las Inferiores del Millonario resaltan su buen juego de pies, algo que a veces lo lleva a arriesgar de más, y también sus reflejos para atajar penales.

Por su parte, Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, se inclinaría por una formación con cuatro defensores, tres mediocampistas y tres delanteros. Bajo esa órbita, el experimentado estratega del rival de toda la vida seguiría inclinándose por la juventud en la mitad de la cancha con las presencias de Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Almendra.

Probables formaciones

BOCA JUNIORS (4-3-3): 17-Agustín Rossi; 14-Nicolás Capaldo, 24-Carlos Izquierdoz, 6-Marcos Rojo, 18-Frank Fabra; 36-Cristian Medina, 33-Alan Varela, 32-Agustín Almendra; 31-Cristian Pavón, 10-Carlos Tevez y 22-Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

Suplentes: 1-Esteban Andrada, 13-Javier García, 2-Lisandro López, 4-Julio Buffarini, 3-Emmanuel Más, 29-Leonardo Jara, 35-Renzo Giampaoli, 21-Jorman Campuzano, 8-Edwin Cardona, 20-Gonzalo Maroni, 34-Agustín Obando, 30-Exequiel Zeballos, 27-Franco Soldano y 38-Luis Vázquez.

RIVER PLATE (4-4-2): 1-Franco Armani; 20-Milton Casco, 4-Jonatan Maidana, 6-Héctor Martínez, 3-Fabrizio Angileri; 26-José Paradela, 8-Agustín Palavecino, 24-Enzo Pérez, 10-Jorge Carrascal; 9-Julián Álvarez y 7-Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Suplentes: 32-Alan Díaz, 29-Gonzalo Montiel, 16-Alex Vigo, 23-Leonardo Ponzio, 30-Benjamín Rollheiser y 27-Agustín Fontana.

Hora: 17:30

Estadio: Bombonera

Árbitro: Facundo Tello

Asistentes: Julio Fernández y Pablo González

Cuarto árbitro: Ariel Penel

TV: Fox Sports Premium y TNT Sports