Sportivo recibe a Chaco For Ever y quiere seguir arriba

La Verde enfrenta este domingo a un rival directo en la lucha por la cima de la tabla. Será a partir de las 15.30 en el estadio "Oscar C. Boero".

Sportivo Belgrano recibe este domingo a Chaco For Ever por la sexta fecha del Torneo Federal A. Será a partir de las 15.30 en el "Oscar C. Boero" y con arbitraje de Nahuel Viñas.

La Verde se mantiene invicto en el torneo y viene de igualar ante Central Norte en Salta, mientras que los chaqueños vienen de perder en el clásico ante Sarmiento y buscarán llevarse algo de San Francisco para seguir prendido.

Martelotto volvería a contar con Mauro Orué en la zaga defensiva -en lugar de Molina expulsado- y con Braian Camisassa en el mediocampo -en lugar de Aguirre-. Además, se perfila también el ingreso de Tomás Oses en lugar de Román Strada.

Los próximos tres compromisos de Sportivo pueden ser determinantes de cara la lucha por los puestos de vanguardia ya que enfrenta a tres rivales directos que luchan por permanecer en el lote de punteros. Chaco For Ever (L), Racing de Córdoba (V) y Gimnasia de Concepción del Uruguay (L).

Ganas “bárbaras” de ir a entrenar

Es el compromiso que genera este Sportivo Belgrano. El club inició un proceso, del cual hemos ahondado y repetido en muchas oportunidades, pero es válido volver a hacerlo porque en el camino se empiezan a ver los frutos: juveniles debutando y cumpliendo con creces, jugadores contentos y conformes por el estilo de juego ambicioso para la categoría.

Felissia tuvo que esperar bastante para ese debut, pero llegó y fue con alegría. Es el primero de la temporada, pero el séptimo en la era Martelotto que también hizo debutar a Martín Argüello, Lucas Peludé, Alan Bert, Maximiliano Bustamante, Ricardo García y Francisco Ribodino.

Y la clave parece estar en el grupo humano que se armó. Lo repiten los mismos protagonistas, que una y otra vez hacen hincapié en el ambiente que se vive en el plantel. "Es importantísimo el grupo que se formó, es muy bueno humanamente y en calidad de jugadores, es muy bueno el apoyo del entrenador y de todo el cuerpo técnico. Te dan unas ganas bárbaras de ir a entrenar por el buen ambiente que hay y por eso uno entrena con la mayor predisposición posible para estar", dijo Felissia, jugador que debutó el pasado domingo y también convirtió su primer gol con la camiseta de la Verde.

Sportivo atraviesa un arranque casi soñado en el Federal A, continúa invicto con un equipo de mucha impronta local y se perfila para afrontar una seguidilla clave para el torneo. Tendrá la oportunidad de seguir ratificando este buen inicio que ilusiona, pero que también genera muchas expectativas como proceso deportivo.

Previa

Sportivo Belgrano: Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Mauro Orué, Tomás Rossi y Osvaldo Arroyo; Braian Camisassa, Martín Argüello, Maximiliano Bustamante, Juan Pablo Francia, Tomás Oses (o Strada) y Ángel Prudencio. DT: Bruno Martelotto

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Matías Romero y Maximiliano Osurak. DT: Daniel Cravero.

Hora: 15.30

Árbitro: Nahuel Viñas

Estadio: Oscar C. Boero