Sigue adelante la "campaña de la soja", a beneficio del Hospital Iturraspe

La Asociación Cooperadora del Hospital J. Iturraspe sigue llevando adelante una campaña para recaudar fondos, cuya cara visible es Popo Giaveno, quien la dio en llamar 'la campaña de la soja'. A través de la misma buscan recaudar fondos para poder seguir adquiriendo insumos para el nosocomio y, aseguran, que es todo un éxito.

Belkis Rubiolo, presidenta de la asociación cooperadora, contó en qué consiste la movida solidaria: "La campaña se originó con una llamada que desde la cooperadora le hicimos a Popo Giaveno para ver si se sumaba a alguna campaña para recaudar fondos porque necesitábamos comprar cosas para el Hospital. Él enseguida dijo que sí y organizó la campaña del 'quintal de soja'. Se fue contactando con distintos productores agropecuarios, mutuales de la zona, y trató de que se viralice la campaña para que todo el mundo pudiera donar".

En ese sentido, Rubiolo explicó: "Nosotros brindamos el CBU de la cooperadora y la gente dona de acuerdo a sus posibilidades. Es muy exitosa la campaña porque tenemos donaciones de mil, nueva mil, cien mil pesos, distintos montos de acuerdo a la capacidad de cada uno".

Según indicó, ese dinero se destinará a lo que el Hospital vaya necesitando, entre esas cosas, aparatología.

"No tiene final la campaña, hará un mes que empezó y no pusimos una fecha de finalización. Es más, Popo Giaveno junto con Los 4 Rumbos y Capocha Orellana están organizando un streaming en que se van a vender entradas y la recaudación va a ser para la cooperadora del Hospital. Estamos muy contentos porque la gente responde, donde nos encuentra gente que no conocemos nos pide el CBU para donar. Popo es una persona muy popular, la gente lo quiere mucho y adhiere a la campaña", agregó Rubiolo.

Cabe recordar que, además, hace una semanas finalizó la venta de alfajores, alcanzándose las 1500 docenas entregadas.

"Compramos unas estanterías que se necesitaban para ordenar todos los insumos de farmacias, unos lockets para que se guarden en el área Covid los elementos personales del personal que trabaja en esa área, se compraron barbijos, caloventores. Eso se va modificando a medida que las necesidades se van produciendo. Después donaron unos calmoscopios destinados al área de Clínica Médica y la idea es compra run oftalmoscopio para el servicio de Oftalmología para hacer fondos de ojos, que es un insumo que tiene un costo bastante elevado. En principio esperamos cubrir todas las necesidades de esta pandemia. Después cuando esto ya esté más tranquilo veremos el remanente que quedó y se comprará aparatología que el Hospital necesite", dijo la presidenta.

Además, informó que se encuentran elaborando sábanas para el Internado: "También estamos cosiendo sábanas, desde el Hospital nos proveen las telas y nosotros tenemos colaboradores que las cosen para el internado".

Sobre el final, agradeció también el apoyo del Centro Médico, entidad que se encuentra ayudándolos a gestionar las redes sociales. "Nos está ayudando con informática, redes y flyers en todas las campañas que estamos haciendo", destacó Rubiolo.

Para el personal de Enfermería

Hace poco, El Periódico mostró el trabajo que el personal de Enfermería viene desarrollando en el Hospital Iturraspe, algo que motivó a algunas personas a ayudar a esta área del nosocomio. Una de ellas fue la jueza de Ejecución Penal de San Francisco, María Teresa Garay, que hizo una donación muy importante.

"Ella se hizo eco de esa nota y por eso hizo la donación, junto con el personal de Enfermería vamos a decidir en qué se va a invertir", cerró Rubiolo.

Para colaborar: CBU 19103468 55034601150064 (Banco Credicoop, filial 346).