Villa María: mujer que denunció al Banco Galicia por estafa logró que le devuelvan su dinero

El caso de la vecina de Villa María que sufrió el robo de todos sus ahorros en el Banco Galicia por delincuentes que se dedican a las estafas electrónicas y denunció al banco para que se los restituya finalmente tuvo un final satisfactorio para la mujer: logró que le devuelvan su plata, después de hacer público su caso y presentarse ante la Justicia.

Se trata de María Laura Rüedi, quien en las últimas horas contó en sus redes sociales que había logrado que le reintegraran el dinero que delincuentes le habían quitado de sus cuentas en el banco, aunque aclaró que no fue "ni en tiempo y forma oportunos", y que la entidad bancaria no lo lo hizo por cumplir su contrato sino para evitar "complicaciones" que podría traerle la denuncia pública del caso.

La mujer, que en sus declaraciones cuestionó la falta de seguridad en el sistema bancario que permitió a delincuentes alzarse con su dinero, aseguró que fue "una lucha a brazo partido" en la que perdió "tiempo y salud", y subrayó que muchas otras personas están atravesando casos similares al ser víctimas de estos delincuentes y la falta de respuestas de las entidades bancarias.

"El banco me reintegró mi dinero, no como correspondía ni en tiempo y forma oportunos, pero me lo reintegró, después de una lucha a brazo partido en la que perdí tiempo y salud y justamente por la denuncia mediática de los hechos y la intervención de las jurisdicciones administrativas y judiciales pertinentes que yo activé. Y no reclamaré los daños causados porque a eso me comprometí, no por escrito sino que di mi palabra y mi palabra vale, porque eso somos, me dijo alguna vez una psicóloga: nuestra palabra", escribió.

"El Banco Galicia me pagó pero no por cumplir su palabra, su contrato, sino por evitar ulteriores complicaciones que mi accionar podía traerle, porque aunque sea un término antiguo lo voy a decir 'soy mujer de armas tomar'. Esa es la verdad", agregó Rüedi.

Finalmente, agradeció a todos quienes colaboraron para difundir su caso y que el mismo haya tenido una solución. "Gracias mil gracias a todes los que me ayudaron a compartir, a todes les periodistas que difundieron mi reclamo por radio, por diarios y por medios digitales. Gracias a los empleados bancarios, judiciales y de la sede administrativa de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Córdoba. Todo sumó para que finalmente yo pudiera recuperar lo mío en tiempo récord comparado con otras víctimas de este perverso sistema", concluyó.

El caso

Mediante una carta abierta publicada en redes sociales el mes pasado, la mujer describió que le vaciaron sus cuentas en pesos y en dólares en el Galicia y reclamó al banco por su dinero, ya que aseguró que fue una maniobra de “delincuentes cibernéticos”. Pero además, realizó una presentación judicial contra el presidente del banco a nivel nacional, Sergio Grinenco.

Lejos de aceptarlo como un delito más en este tipo de estafas, Rüedi apuntó contra la falta de seguridad del banco y exigió que respeten el contrato de custodiar su dinero. "Yo no hice nada, quien falló en el sistema sistema de seguridad es su banco y no yo", cuestionó la mujer.

Rüedi describió que a través de 19 operaciones electrónicas en abril pasado la despojaron de todos sus ahorros de la noche a la mañana y aseguró que no le dio sus claves ni datos de la cuenta a nadie, por lo que insistió en fallas de seguridad en el banco.