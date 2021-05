Ya hay fecha de estreno y un avance del reencuentro de Friends

Después de años y años de rumores, finalmente HBO Max anunció que ya hay fecha confirmada para el estreno de un programa especial con la esperada reunión de los actores de la popular serie Friends: será el próximo 27 de mayo y ya se puede ver un avance.

"Friends: The Reunion" todavía no tiene fecha de estreno en Latinoamérica pero ya se puede ver un adelanto de un un breve clip de 40 segundos que muestra al elenco abrazado caminando de espaldas hacia el estudio 24 de Warner Bros. al compás de la clásica canción “I’ll be there for you” en una versión acústica y más lenta.

El anuncio fue realizado por HBO y los propios actores que formaron el elenco de la que ha sido una de las ficciones de mayor éxito de la televisión. “Es oficial. No podríamos estar más emocionados”, escribió Jennifer Aniston, famosa por interpretar a Rachel Green, en su Instagram, junto a un vídeo en el que aparecen los seis protagonistas. Menos de una hora después, la publicación ya acumulaba millones de reproducciones.



Además de los protagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry y David Schwimmer, Friends: La reunión también contará con otros personajes emblemáticos de la serie, como Tom Selleck (Richard), Reese Witherspoon (Jill Green), James Michael Tyler (Gunther) y Maggie Wheeler (Janice).

En este capítulo de reencuentro también participará una gran cantidad de invitados famosos, como el exfutbolista británico David Beckham, el actor de Juego de Tronos, Kit Harington, la activista Malala Yousafzai o los cantantes Justin Bieber, Lady Gaga y la banda de K-Pop BTS, según ha anunciado HBO Max en un comunicado.

Estaba previsto que el especial, que no es técnicamente una serie aunque se espera como tal, comenzara su grabación hace más de un año, pero se ha visto retrasado en varias ocasiones debido a la pandemia por el coronavirus.

Finalmente, el rodaje arrancó a principios de este año en el plató número 24 de Warner Bros, el mismo en el que se grabó Friends entre 1994 y 2004.

El reencuentro, que se ha grabado sin guion, ha sido dirigido por Ben Winston con los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane, como los productores ejecutivos junto a Kevin S. Bright, quien fue también productor de la serie.

Friends fue una de las ficciones de televisión más populares de la década de los noventa. Tuvo 10 temporadas y emitió su último episodio en mayo de 2004. Sin embargo, encontró una nueva vida en las plataformas de transmisión donde se ha vuelto a convertir en uno de los programas más vistos en todo el mundo.



Mucho se ha hablado en estos últimos meses de este esperado reencuentro, ya que ya que hace 17 años que los seis actores no se han dejado ver juntos en un plató de televisión. Su relación, en cambio, ha continuado intacta a lo largo de los años y así lo han comentado los protagonistas en varias ocasiones. Un cariño que han mostrado también en sus redes sociales, donde es habitual que compartan imágenes juntos o comenten las publicaciones los unos a los otros. Fue en febrero de 2020 cuando se confirmó que el elenco preparaba un especial de reencuentro. Entonces se dijo que cada uno de los seis protagonistas cobraría alrededor de 2,5 millones de dólares por su trabajo, lo que les convertía, una vez más, en los actores mejor pagados de la televisión (durante el rodaje de las últimas temporadas, cada uno recibió la entonces inédita cifra de un millón de dólares por episodio).