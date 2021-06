"Chinito" Acevedo: "Me siento bien, feliz, contento y con ganas de volver a pelear"

El boxeador local José "Chinito" Acevedo divide su vida deportiva entre San Francisco y Las Varillas, localidad donde hoy tiene la posibilidad de volver a los entrenamientos boxísticos en el Gimnasio Municipal con un nuevo técnico. Se trata de Francisco Sarmiento, quien se hizo cargo del rincón de Acevedo y de su preparación para el próximo combate.

El boxeador, contó que además de trabajar en Las Varillas también realiza entrenamientos físicos con Gustavo Bordese. "Francisco es un buen entrenador, viene de una familia ligada al boxeo. Después de la última pelea me han llegado propuestas de otros lados como Buenos Aires, Córdoba, porque lamentablemente para mejorar uno se tiene que ir; pero me había hablado Francisco, lo conocía y sabía como entrenaba así que charlamos, me gustó y le dimos para adelante", comentó.

"Estoy cómodo, estoy parando en San Francisco, pero pronto voy a ir a Las Varillas para quedarme allá. Estoy metiéndole con la parte física con Gustavo Bordese en San Francisco y allá hago boxeo. En las últimas semanas viví en los dos lugares prácticamente", agregó.

Una posibilidad de volver al ring

Por otro lado, Acevedo adelantó que desde Argentina Boxing Promotions de Mario Margossian le comunicaron la posibilidad concreta de volver al ring el 25 de junio, sin embargo espera la confirmación para conocer a su rival y dónde lo hará. "El tema es ver si el rival es zurdo o derecho porque hay que buscar sparring, si es derecho bien, pero si es zurdo te cambia todo", explicó.

Con respecto al rival y a la posibilidad de recuperar el título, el boxeador comentó que espera esa chance aunque seguramente será más adelante. "A lo mejor va a haber una pelea antes y esa se de mas adelante, julio o agosto, no sé nada todavía. Tengo muchas ganas de pelear, no importa con quien, yo tengo ganas. Hay que esperar, si es por el título mejor y si no, no importa", expresó.

"Las ganas de subir al ring las tengo hace rato, entiendo cómo está todo por este tema del Covid. Hay que esperar y llegar al 100%", dijo Acevedo.

"Estoy contento, feliz y en paz"

Después de su última pelea, Acevedo se separó de su entrenador Juan Aguirre y pasó algunas semanas entrenando con ejercicios físicos esperando decidir su camino. Finalmente su destino fue Las Varillas donde también trabaja junto a los boxeadores Martín Bulacio (Sacanta) y Leonardo Pucheta (Arroyito).

"Necesitaba un DT, necesitaba un entrenador que me acompañe y me diga cuando estoy listo para pelear. Fue rápido, estuve tres semanas a la deriva y me tuve que decidir. Él (por Francisco Sarmiento) me va a decir cuando estoy preparado, cuando vamos por la revancha o cuando vamos para afuera; aunque las decisiones también las tomo yo porque hace años que estoy con esto, pero la idea es formar un equipo para tirar todos para el mismo lado", dijo Acevedo.

Y finalizó: "Estoy contento, estoy feliz y en paz. Cuando vuelva a pelear se que las oportunidades van a venir una tras otra. Me estoy preparando bien, estoy fuerte, cómodo y ya se van a ver los resultados. Estoy agradecido por todo esto, a mi familia, a mis amigos y a este nuevo equipo que formé, así que hay que darle para adelante".