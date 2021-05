Covid-19: “Los estudios de anticuerpos no permiten asegurar el tiempo de inmunidad”

¿Cuánto dura la inmunidad de los que ya han pasado el Covid-19 y tienen anticuerpos?, ¿las vacunas contra el Covid-19 cuántos anticuerpos dan?, ¿realmente tuve Covid-19?, ¿tuve Covid-19 y no me enteré? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que llegan a clínicas y laboratorios en estos últimos meses.

A más de un año de la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina, los anticuerpos parece ser el elemento más preciado en estos tiempos de crisis sanitaria. Por este motivo, cada vez más personas se acercan a laboratorios para realizarse el estudio de anticuerpos y determinar si el paso de la enfermedad le generó defensas contra el coronavirus. Pero también el objetivo principal para muchos es saber si realmente tuvieron la enfermedad.

En este marco, numerosos especialistas reconocen que muchas certezas que se dan en estos días pueden cambiar rotundamente en los próximos tiempos, debido a que estamos en momentos de experiencia reciente.

La bioquímica Marta Rigatusso (MP 1862), directora del laboratorio de Análisis Clínico de San Francisco, explicó a El Periódico que todos los días hay vecinos que se acercan para realizarse el estudio de “anticuerpo anticovid”, el cual tiene un costo de 1600 pesos.

“Se realizan extracciones de sangre para hacer los dosajes de anticuerpo anticovid, los cuales se hacen después de los 30 días desde que se tuvo el primer síntoma de la enfermedad”, informó la profesional, y agregó que “para aquellos pacientes que no tuvieron síntomas se hacen en cualquier momento y es para confirmar si se han infectados o no”.

Al mismo tiempo aclaró que estos estudios sirven para determinar si la persona tuvo la enfermedad y si el cuerpo generó defensas, pero remarcó que no se puede determinar cuánto tiempo de inmunidad va a tener la persona tras pasar la Covid-19.

“Con los estudios de anticuerpo no se puede determinar el tiempo que durará la inmunidad en una persona porque va a depender del organismo de cada paciente por su sistema inmune”, explicó Rigatusso.

En este marco, destacó que con el Covid-19 se está aprendiendo todos los días, y lo que se dice hoy puede cambiar más adelante.

Estudios de inmunidad de vacunas

Al laboratorio también se acercan personal de salud y vecinos luego de recibir la vacuna contra el Covid-19, estudio que tiene un valor de 2500 pesos.

“Atendí a colegas médicas que vinieron a realizarse el control luego de recibir las dos dosis de la vacuna Sputnik V. En estos casos dieron que la vacuna creó muy buena respuesta de defensas y registrando más de 100 y 150 anticuerpos”, expresó la bioquímica Rigatusso.

“Eso no quiere decir que no se enfermen, significa que si se enferman van a tener pocos síntomas y no van a necesitar oxigeno”, dijo.

También comentó que atendió a vecinos que recibieron una sola dosis de otras vacunas para hacerse el control de anticuerpos cuyos valores eran menores.

Hay falsos positivos y falsos negativos

Sabido es que existen dos clases de hisopados para detectar la enfermedad de coronavirus en la ciudad. Uno de ellos es el de técnica rápida, el cual en cuestión de minutos se obtiene el resultado, sin embargo, la bioquímica Rigatusso manifestó que es fundamental confirmar con el PCR que se envía a Córdoba.

“La técnica rápida lamentablemente no es prueba definitoria porque es una técnica sensible y le falta especificidad, por eso lo ideal hay que confirmar con la del PCR”, sostuvo, y agregó que “a mucha gente esto no se lo explican por la cuestión económica, dado que el hisopado de PCR es mucho más costoso”.

“Me tocaron pacientes que le dieron positivo con las técnicas rápidas en otro laboratorio y luego cuando se hicieron el estudio resultó que no tuvieron la enfermedad. Esto es porque la técnica rápida puede dar tantos falsos positivos como falsos negativos”, explicó.

En este sentido, indicó que los asintomáticos son los más peligrosos porque esa gente no ha sabido que estaba enferma y seguramente ha contagiado.

“Estoy convencida de que mucha gente ha pasado la enfermedad y no se enteró”, enfatizó.

Estudios para detectar anticuerpos

Como se mencionó al comienzo, son muchos los vecinos que se hacen estudios para determinar si la enfermedad de Covid-19 le generó defensas. Sobre este tema, Rigatusso fue específica: “Se puede hacer el estudio de inmunoglobulina G y el estudio de inmunoglobulina M”.

“El M detecta en todas las enfermedades la etapa aguda de la enfermedad. En este caso del Covid, algunos pacientes a traviesan esta etapa aguda bastante prolongada. Incluso algunos tienen muy pocos síntomas y todavía están marcando que transcurren la etapa de la enfermedad”, indicó.

Por otro lado, manifestó que el G son las defensas. “Tuve pacientes que tuvieron desde 3 anticuerpos hasta 190 anticuerpos. El rango es muy amplio porque depende del tiempo desde la infección hasta el sistema inmune de cada paciente”, dijo.

Aclaró que la persona puede tener pocos anticuerpos G, pero eso no significa que no tenga defensas porque no es la única respuesta que provoca el virus en el organismo.

“El sistema de defensas del organismo es doble. Hay una respuesta que se produce en los anticuerpos G y M, y hay una respuesta de defensa celular que están en los leucocitos. Por eso aunque tengan pocos anticuerpos G, puede ser que tenga suficiente fracción del complemento y esa respuesta inmune celular sea muy buena y eso los defienda”, fundamentó.