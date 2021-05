Alfredo Casero planteó que quienes reciban planes sociales no puedan votar

El actor Alfredo Casero volvió a ser invitado a un programa de televisión en el canal TN para dejar críticas al gobierno que encabeza Alberto Fernández, aunque esta vez planteó que quienes reciban planes sociales no puedan votar en las elecciones para elegir representantes. En la misma línea, también sugirió que las personas presas no puedan votar.



"Voy a decir lo que pienso: hasta que la gente que recibe planes sociales, ayudas, etc, no vote, hasta que los presos dejen de votar que son 5 mil, 6 mil votos, que no sé si estará bien o estará mal, pero ellos tienen una clientela asegurada y esa clientela asegurada va a ir por más", dijo Casero en declaraciones a TN

En una entrevista con Nicolás Wiñazky, Casero disparó sus habituales críticas al peronismo y se molestó con cuestiones referidas a la vacunación contra el coronavirus: "Lo que es peor y lo que vengo viendo, es esa idea de agradecer al gobierno por comprar y traer las vacunas. Esta gente tiene que entender que son funcionarios".

Casero remarcó que "son sirvientes de la gente que los votó" a la vez que indicó que "desde que empezamos a aceptar de a poco todo esto, todas estas cosas van pasando y las nuevas generaciones lo naturalizan".

Respecto del manejo de la pandemia por parte de la administración Fernández, consideró que mediante las restricciones impulsadas "han declarado la guerra a la gente común".