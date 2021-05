Emotiva carta de una enfermera del hospital Iturraspe en su día

Este 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, la Lic. Sandra Barbero, escribió una carta para reflexionar sobre la tarea de estos profesionales que están en primera línea de la guerra sanitaria que atraviesan.

La enfermera es supervisora en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco y conmovió a sus colegas con sus palabras.

A continuación la carta que compañeras de Barbero hicieron llegar a El Periódico:

12 de mayo 2021 ……..Día internacional de la enfermería

A 201 años del nacimiento de quien fuera pionera de nuestra profesión: Florence Nightingale, seguimos replanteándonos tantas cosas….

Para el 2021 el tema del Día Internacional de la Enfermería es el siguiente: “Una voz para liderar. Una visión de futuro para la atención de salud”.

Se trata de ver cómo la enfermería mirará hacia el futuro y encontrará nuevas formas de actuar, transformando la atención médica en todo el mundo. Seguramente sentiremos en muchos momentos que no hay razones que festejar. La Organización Mundial de la Salud designó el 2020 como el " Año de la enfermera, nunca nos imaginamos que sería así, agobiante, estresante, desesperante, parece un círculo vicioso, un cuento sin fin. Pero no es un cuento, es una realidad en la que estamos concientes que la lucha no es pareja, que los reconocimientos sociales , institucionales ,gubernamentales y económicos no es pareja, somos invisibles para el estado, y también para la institución y el resto del equipo de salud.

No hay duda de que, en la situación actual en la que nos encontramos, la profesión enfermera está presente en la mente de todos ya que su contribución ha sido y es vital para afrontar la lucha contra el virus.

Tenemos derechos a estar enojados, a no querer festejar , a sentirnos mal, pero más allá de nuestros sentimientos propios de la situación, sabemos lo que valemos, sabemos lo que valen quienes ,como ustedes, están al frente de la lucha, cada uno desde los diferentes servicios. La pandemia nos cambió la vida, nos cambió el humor, nos cambió el modo de relacionarnos con el otro, nos niega los abrazos, las fraternidades, las juntadas, los festejos, quizá entre tanto dolor frente a la muerte anunciada, ante el cansancio, el hartazgo, podamos entre todos ayudarnos a encontrarnos nuevamente, a recuperar la esencia de cada uno. Querido colegas: que la pandemia y las desilusiones no nos ganen en la lucha por hacernos reconocer, no bajen los brazos, continuemos demostrando que somos una profesión ,no solo en los conocimientos y practicas aplicadas, sino en el trabajo en equipo, en la cooperación constante, en la busqueda de soluciones, seamos luz, seamos generadores de soluciones, seamos compañeros, seamos unidos ,seamos colegas. Estamos mal, enojados, cansados, que todo ello no nos gane, porque entonces si, en ese momento, dejaremos de ser nosotros mismos profesionalmente.

Es verdad, quizá sentimos que no hay motivos para festejar, o quizá nos demos cuenta que tenemos más de un motivo, somos el pilar de cualquier Institución y/o servicio , solo se trata de que lo hagamos valer y notar ,pero no desde la pelea osca, sino desde lo actitudinal, de esta, no salimos, ni avanzamos, ni crecemos si no es unidos y fundamentalmente si no dejamos los egos de lado para compartir con el otro lo que sabemos, de nada vale guardar los conocimientos solo para mérito propio.. Como equipo de conducción, sabemos que la lucha no será fácil y alguien la continuara a futuro, SON 201 AÑOS TRANSCURRIDOS DE UN MODELO QUE HAY QUE REVERTIR UNIDO A LA ESENCIA DE CADA UNO. Desde nuestra parte, como supervisoras, solo diremos GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS INFINITAS colegas por la colaboración de cada uno a la hora de solicitarles ayuda, gracias de corazón A TODOS LOS COLEGAS que nos ayudan a quitar las piedras del camino, que son solución, que son apoyo, gracias por ser nuestro pilar de cada día, simplemente, GRACIASSSSS.