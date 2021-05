"La Noche de los Museos": todas las actividades previstas en San Francisco

Este miércoles se presentaron en la UTN de San Francisco las actividades que se realizarán en “La Noche de los Museos”. Se trata de una jornada que incluye diversas actividades artísticas y culturales, orientadas al público en general, con entrada libre y gratuita, que se realiza en San Francisco y en otras ciudades del país en el marco del Día Internacional de los Museos que se conmemora cada 18 de mayo. De la misma participarán diversas instituciones de San Francisco.

En el marco del lanzamiento de una nueva edición, Alberto Toloza, Decano de UTN San Francisco, expresó: “Este es un evento con reconocimiento institucional. Año a año se van acercando distintas instituciones, lo que hace que se pueda dar a conocer lo que se brinda en el ámbito de esas organizaciones. Así que nosotros como universidad agradecemos primero ser parte y segundo poder difundir lo que se hace como extensión universitaria más allá de lo que tenga que ver con lo académico. Esta es una actividad que valoramos”.

Toloza aclaró que algunas actividades serán presenciales y otras virtuales, dependiendo de las posibilidades de cada organización, y destacó las nuevas puertas que abrió la virtualidad: “Se va a poder mostrar de una manera distinta lo que se viene divulgando. Hoy la tecnología ha ocupado un lugar invalorable y de esta manera también llegamos a una porción de la sociedad a la que antes no podíamos llegar. En algunas actividades hay un sistema híbrido y ese es un adicional, pero en aquellas instituciones que se mantienen aún con las puertas cerradas, o que tienen algunas limitaciones en cuanto a capacidad y demás, trabajarán de manera virtual”.

UTN San Francisco

Mauricio Casalis, integrante del Observatorio Astronómico de UTN San Francisco, dio a conocer la grilla de actividades que podrán apreciarse, algunas de ellas en vivo y otras de manera diferida.

En cuanto a las actividades diferidas, el Laboratorio de Meteorología y Climatología brindará una charla que estará disponible en el canal de Youtube de UTN San Francisco sobre la “Evolución tecnológica de los instrumentos meteorológicos”.

El Museo Interactivo de Ciencias “Conciencia” hará la presentación del juego interactivo en línea “Torres de Hanói”, cuyo link estará disponible en su página web, en el banner de “La Noche de los Museos”.

Por su parte, el grupo GIRE de Robótica Educativa hará la presentación del juego “UTN-Race”, cuyo objetivo es pasar por todas las siglas de UTN hasta llegar a la meta. El link también estará disponible en la página web.

A su turno, el Museo de Informática presentará el video “Museo de la Informática en la virtualidad 2021” que estará disponible en el canal de Youtube de UTN San Francisco. También mostrará el video “Los Lenguajes de programación que transformaron el mundo” y juegos en línea de la década de 1980. Para ambas cosas se podrá acceder a través de un link que estará publicado en la página web, en el banner de “La Noche de los Museos”.

Por otra parte, también habrá actividades en vivo que podrán apreciarse el mismo martes por medio de una transmisión por el canal de Youtube de UTN San Francisco.

Así, a las 17 los grupos de investigación GISENER y CIDEME brindarán la charla “Pruebas sobre motores eléctricos para la industria” a cargo del Dr. Diego Ferreyra y del Ing. Santiago Leurino.

A las 17.45, el Laboratorio de Observación y Estudio de Suelos (LOESS) realizará una charla–debate denominada “Civilizaciones, la Tierra y sus misterios” a cargo de los Ingenieros Javier Vignolo y Mónica Serra.

A las 18,45, CIPI 4.0 dará la charla "Industria 4.0: Las nuevas tecnologías que trajeron la cuarta revolución industrial" a cargo de Sofía Vilosio, Ignacio Davanzo, y Antonela Calloni.

Luego del acto lanzamiento a las 19.30, continuarán GISENER / CIDEME con la charla “Generación solar fotovoltaica en los hogares” prevista para las 20, que estará a cargo de los ingenieros Gerardo Szwarc, Mateo Lardone y Nicolás Rocchia.

El Observatorio Astronómico, en tanto, hará desde las 20.45 una transmisión en vivo de la luna en cuarto creciente y a las 21.30 dará la charla denominada “Asteroides ‘Los escombros del sistema solar’ - Descubrimiento provisional del asteroide” a cargo de los ingenieros Mauricio Casalis y Nicolás Rocchia.

Ateneo Familia Casalis

María Leticia Casalis, del Ateneo Familia Casalis, explicó a su turno las actividades previstas, que consistirán en un video grabado con una visita al cementerio de la ciudad, un recorrido de la calle Hermanos Casalis, y una visita al sitio donde se ubicaba la casa de Jorge Casalis, sobre Salta al 2900.

Respecto a la visita al cementerio, se podrá ver el túmulo Hermanos Casalis en conmemoración de los 100 años de su fallecimiento y una entrevista a Beatriz y Miguel Casalis (bisnietos de Jorge Casalis). También, una visita al monolito Ateneo Familia Casalis con un homenaje a miembros de dicho ateneo con una entrevista a Alicia t María Leticia Casalis.

En cuanto al recorrido de la calle Hermanos Casalis, se podrá apreciar lo virtualmente y se hará mención acerca de la nueva extensión en la ciudad. Además, se hará una visita al muro donde se ubican las placas conmemorativas de los festejos de los 100 y 120 años de la llegada de los Hermanos Casalis a San Francisco. Se podrá apreciar una entrevista con descendientes.

Por último, sobre la visita al sitio donde se ubicaba la casa de Jorge Casalis, se podrá ver una entrevista a Nelso Ballatore, bisnieto de Jorge y Domingo Casalis.

Museo Ferroviario y Archivo Gráfico

Agustín Carrizo, del Museo Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, anunció que harán un recorrido histórico por los sistemas de comunicación, hasta el actual que contempla GPS. “Estamos definiendo si lo vamos a hacer con personal del museo o virtual, tenemos que definirlo con los compañeros nuestros, queremos hablar de cómo se llegó de 30 o 40 años atrás a la actualidad, hoy se modificaron muchas cosas, hay varias cosas para explicar. Es un tema largo, es lindo charlarlo con la gente que tiene interés por los ferrocarriles”.

A su turno Alberto Orellano, del Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, adelantó que debido a que el espacio es muy interactivo intentarán mostrar desde un video las distintas secciones del museo: “Vamos a empezar por el Monte Nativo, la parte de Paleontología, la parte de Vida Cotidiana, la evolución de los oficios, la industrial, los juguetes. Vamos a tratar de darle los matices que estamos normalmente acostumbrados a darle utilización de los elementos que tenemos porque ese es nuestro fuerte. Lo vamos a cargar en la red. Obviamente que el Archivo está siempre abierto a la mañana para recibir las consultas que van a surgir a través de que la gente redescubra algunas cosas. Estamos haciendo hincapié muy especialmente en el archivo, que se está refuncionalizando y poniendo un poco al día aprovechando la pandemia. Sería muy difícil explicar todo lo que se va a mostrar porque son distintas secciones y cada una tiene su historia, pero el Archivo Gráfico va a estar presente a través de ese video que vamos a hacer oportunamente”.

Municipalidad de San Francisco

Claudia Lenis, directora de Cultura, expresó que de “La Noche de los Museos, la Municipalidad de San Francisco, estará presente con dos espacios: el Museo de la Ciudad y el Centro Cultural.

“Quiero agradecer la invitación y destacar que haya tanta gente representada en diferentes disciplinas, que por un lado tiene que ver con lo histórico y por el otro con cosas que despiertan emotividad en la ciudadanía. Este no es un hecho menor en este contexto, me parece sumamente importante que la gente pueda encontrar en un espacio, actualmente desde lo virtual, diferentes conocimientos, pero que por el otro lado también les despierte diferentes emociones", dijo Lenis.

Sobre lo que se podrá ver desde el Museo de la Ciudad, dijo: “Es tratar de recopilar lo que fue el 2020 y el 2021 en este tema, porque la consigna este año del Museo tiene que ver con el trabajo en la virtualidad. Y recopilar las historias individuales de cada artista que se acercó al Museo de la Ciudad en estos dos años donde el choque de realidad fue no abrir las puertas y mostrar desde adentro entonces este 2020 fue encontrase solamente a través de la pantalla”.

Seguidamente, agregó: “Ya en este 2021 con un nuevo desafío que tiene que ver con que el Estado abra las puertas controlando de alguna manera y acompañando esta situación de pandemia el Museo ha abierto las puertas muy responsablemente con una muestra que está hoy todavía pero me parece importante el desafío que tiene que ver con los artistas que en este caso son más de 100 que se han acercado al Museo de la Ciudad en este tiempo para decir que querían hacer una muestra y que no la podían hacer de la manera en que se tendría que hacer pero como Estado teníamos que dar una respuesta. Vamos a tratar de brindar este link donde la gente se va a poder acercar a través de lo virtual a las páginas de cada una de las instituciones. Pero se va a aglutinar desde UTN. En ese momento, más allá de ese 18 es el día particular del lanzamiento, después vamos a poder volver a ingresar a esos link y volver a encontrarnos con estas instituciones con lo que van a representar ese día”.

A su turno, Mabel Righi, directora del Museo de la Ciudad, insistió en que se le buscó dar respuesta a los artistas, no son solo locales, sino también nacionales e internaciones: “Se van a ver artistas, por ejemplo, colombianos y venezolanos, en ese paneo que vamos a hacer”.

Righi explicó que se hará algo híbrido, ya que harán un video con la muestra Bitácora, de la que participan unos 50 artistas de índole local y nacional junto a artesanos, pero a la vez habilitarán esa muestra al público: “Ese día se pueden acercar con el protocolo correspondiente, vamos a estar controlando la cantidad de gente que ingresa. Y después se va a poder ver de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 19. Posiblemente ese día podemos agregar alguna hora más. Entonces Bitácora se va a ver presencial y también va a quedar incorporada al video virtual con el paneo de los artistas participantes”.

Por último Gabriel Quaranta, coordinador del Centro Cultural San Francisco, anunció lo que presentarán desde su espacio, que se anexó a “La Noche de los Museos” desde hace dos años.

“La muestra es presencial, para que la gente vaya a disfrutarla en el momento que quiera, a partir del 18 de mayo de 8 a 21, siempre respetando los protocolos. La exposición va a ser en la sala mayor. Es una muestra que nació el año pasado desde la Secretaría Privada de Gestión Institucional, de Rodrigo, Buffa que ante la imposibilidad de realizar actividades presenciales, desde lo virtual hicimos un concurso de fotografías sobre la ciudad de San Francisco abierto a la ciudadanía en general y un ciclo que se llamó ‘El Fotógrafo y su obra’ que fueron muestras de 13 fotógrafos profesionales de San Francisco”, dijo.

Y añadió: “Ante esto decidimos que se haga una muestra con todos ellos y con los participantes del comarcaros y los fotógrafos profesionales sobre San Francisco. Como se hizo el año pasado, se llama ‘134’ por la cantidad de años que cumplía la ciudad ene se momento y nos pareció importante invitar desde esta Secretaría al Archivo Gráfico. Hemos recibido unas fotografías valiosísimas que arrancan de 1897 y se compara la ciudad en ese momento con fotografías de la actualidad. Son 27 fotógrafos del concurso de fotos por celular, 13 fotógrafos profesionales más toda una parte que está dedicada al Archivo Gráfico de la ciudad de San Francisco ahí a través del trabajo de Arturo (Bienedell), Alberto (Orellano), María Teresa (Milani) y toda la gente que trabaja en el Archivo. El día de “La Noche de los Museos” se va a poder ver de manera virtual un tráiler de la obra que está realizado por el director de producciones audiovisuales de San Francisco, Andrés Tamagnini. Se va a poder ver a través de las redes del Centro Cultural o a través de la página web de la Municipalidad”.

Sobre el final, adelantó que con la muestra se llevará a cabo la inauguración de la iluminación propia de la sala mayor.