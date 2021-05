Sergio Hernández dirigirá a la Selección en los Juegos Olímpicos

La Confederación Argentina de Básquet anunció que se retomó la relación contractual con Sergio Hernández, quien será el entrenador de la selección masculina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Primero me sale decir que estoy realmente muy feliz por tener esta chance de llegar a mi cuarto Juego Olímpico con el plus de hacerlo con este plantel tan especial y al que siento tan cercano a mis afectos. Y, segundo, me siento muy agradecido con la CAB por haberme permitido salir del contrato para tomar la oportunidad de Zaragoza y ahora retomar esta función al frente del equipo nacional”, expresó el coach bahiense de 57 año.

En tanto, Fabián Borro, presidente de la CABB, dijo que “somos gente de palabra y lo que acordamos con Sergio en su momento, lo respetamos. Es el indiscutido líder de líder de este plantel y ahora vamos, todos juntos, a buscar el mejor resultado posible a Tokio”.

Hernández ya está en funciones, monitoreando a todos los jugadores en carpeta y coordinando cómo será para previa de Tokio. “Estamos muy cerca de los Juegos Olímpicos, pero aún todos estamos expectantes de lo que sucede día a día, desde la confirmación de la competencia hasta cómo uno arma la previa, porque el contexto cambia o se complica en cada jornada dentro de esta segunda ola de la pandemia. Ya no es como antes que podíamos decidir el 100% de las cosas”, explicó “Oveja”.

Sobre el momento de los jugadores preseleccionables, Hernández calificó de “mucho mejor el presente si lo comparamos con aquel de hace casi dos años atrás, en la previa del Mundial de China. Esto me generará, gracias a Dios, más dificultades para elegir a los 12. Tenemos mejores realidades personales: jóvenes que han confirmado su explosión, otros no tan jóvenes que han dado un salto enorme de calidad, algunos que se han metido definitivamente en la elite mundial y, en el caso de Scola, mantiene su singular caso de eterna juventud”, agregó.