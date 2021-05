Una firma local se suma al servicio de televisión e internet por fibra óptica

Presentó los pliegos al Concejo Deliberante, que ya debatió en primera lectura la realización del tendido aéreo de fibra óptica, aunque resta una segunda. La primera audiencia pública fracasó, ya que no asistió nadie y este jueves se realiza la segunda. Parte de la oposición pidió que agilicen los trámites también para que se radique una entidad mutualista de Villa María, que presentó un proyecto similar.

El Concejo Deliberante analiza por estos días la autorización a la firma Olinto S.R.L., a realizar el tendido aéreo de fibra óptica en espacios de dominio público municipal, para brindar a través de la firma comercial Monet Telecomunicaciones los servicios de televisión e internet a los usuarios de San Francisco.

Mediante un proyecto de ordenanza, el Ejecutivo pretende autorizar a Lucía Wilma Vasallo, en su carácter de adjudicataria de licencia para “la prestación de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones” (sea fijo o móvil, alámbrico e inalámbrico) y a esta nueva empresa.

Según se observa en el expediente que llegó al recinto, Olinto SRL. firmó un contrato con Villa María Cable Net S.A. (en esa localidad comercializa los servicios con el nombre Sppin), para la prestación de los servicios de construcción de la red exterior de fibra óptica en San Francisco.

Pese a esta solicitud de autorización, que fue debatida en primera lectura en la última sesión del Concejo Deliberante, y que para esta semana se pautaron dos audiencias públicas (la primera fue este martes y no participó nadie y la segunda será este jueves), Monet ya presta el servicio en algunos barrios, de los más poblados de la ciudad: Catedral, Sarmiento, Cottolengo, Roca e Independencia, por ejemplo, según indican desde la firma comercial. Ofrece combos en televisión e internet; distintos packs de televisión y TV HD, e internet de 25, 50 y 75 megas, por lo que se convierte en competencia directa de la hasta ahora única empresa que brinda el mismo servicio, que es Cablevisión-Fibertel.

Resta el debate en segunda lectura

El proyecto de ordenanza para la autorización del tendido aéreo de fibra óptica, a través de los postes de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), se debatió en la última sesión del Concejo Deliberante en primera lectura y fue acompañado por los tres bloques opositores. Previo al segundo debate sobre este tema debe haber dos audiencias públicas que fijadas para esta semana: una este martes, que no tuvo público, y otra este jueves desde las 10.

Durante el debate pasado, el oficialismo se limitó a leer solamente el pedido y desde la oposición el único que se manifestó fue el concejal del Frente de Todos, Andrés Romero, quien pese a acompañar pidió que no se pase ahora de un monopolio como existía con Cablevisión-Fibertel a un oligopolio de dos empresas: “La pregunta es quién garantiza que no termine siendo un oligopolio y ya no un monopolio como venía existiendo. Manejamos información que las tarifas son similares y si es así cuál es el beneficio para los usuarios”, preguntó Romero.

Luego, el edil señaló que el año pasado propuso desde su banca que se estimule la radicación de empresas que presten este servicio de televisión e internet y que el municipio agilice los permisos necesarios para que se radiquen empresas y se genere una competencia legítima, causando una baja de precios en el servicio que en la actualidad es muy oneroso.

En ese sentido, Romero recordó el proyecto que impulsa la mutual villamariense AMMA, que tiene intenciones de desembarcar en San Francisco, pero que al momento no tuvo autorización municipal: “Esta cooperativa de Villa María ofrece el servicio a mitad de precio, tiene un compromiso social. Con esta lógica sería correcto que esta empresa también pueda radicarse y se le agilicen los trámites para poder brindar su servicio. Pero su trámite quedó durmiendo el sueño de los justos”, cerró.

Cabe recordar, que el plan de AMMA (Asociación Mutual Mercantil Argentina) sigue los principios de la llamada economía social (una tarifa justa, con reinversión y sin enormes márgenes de ganancia). Desde la entidad mutualista habían explicado a El Periódico que presentaron su proyecto el año pasado en la Municipalidad de San Francisco y que esperaban su aprobación para que las cuadrillas comiencen a desplegar la fibra óptica, también como Olinto, por vía aérea, utilizando los postes de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC) ya instalados.