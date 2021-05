Villa María: le robaron sus ahorros en el Galicia y denunció al presidente del banco

A una vecina le vaciaron sus cuentas mediante operaciones electrónicas y denunció al banco para que le devuelvan el dinero. "Yo no hice nada, quien falló en el sistema sistema de seguridad es su banco y no yo", cuestionó la mujer.

Una vecina de Villa María denunció el robo de todos sus ahorros en el Banco Galicia por delincuentes que se dedican a las estafas electrónicas y exigió a la entidad bancaria que se los restituya, para lo cual realizó una presentación judicial contra el presidente del banco a nivel nacional, Sergio Grinenco.

Mediante una carta abierta publicada en redes sociales, la mujer describió que le vaciaron sus cuentas en pesos y en dólares en el Galicia y reclama al banco por su dinero, ya que aseguró que fue una maniobra de “delincuentes cibernéticos”.

Se trata de María Laura Rüedi, quien además radicó una denuncia en la Justicia villamariense contra el presidente del Directorio del Galicia, que investiga la fiscal Silvia Maldonado.

Lejos de aceptarlo como un delito más en este tipo de estafas, Rüedi apuntó contra la falta de seguridad del banco y exigió que respeten el contrato de custodiar su dinero. "Yo no hice nada, quien falló en el sistema sistema de seguridad es su banco y no yo", cuestionó la mujer.

Rüedi describió que a través de 19 operaciones electrónicas en abril pasado la despojaron de todos sus ahorros de la noche a la mañana y aseguró que no le dio sus claves ni datos de la cuenta a nadie, por lo que insistió en fallas de seguridad en el banco.



La carta que publicó la mujer y apunta a la seguridad del banco

"Le escribo con la esperanza de que cumpla Ud. con lo pregonado en el inicio de la página del Banco Galicia sobre su persona, que dice de Ud. “…Sergio es una persona entusiasta…define a Banco Galicia como una empresa con valores y un gran compromiso con la gente….” Y, como yo soy parte de esa gente, publico hoy esta carta abierta para pedirle que de manera urgente Ud. me devuelva el dinero que me fue saqueado de mi caja de ahorros en pesos y en dólares por delincuentes cibernéticos, desde su banco", comienza la mujer.

"Lo que pretendo, entonces, es que haga cierto lo que se dice de Ud. en la página web. Que respete el contrato bancario que nos une por medio del cuál yo pago el servicio que Ud. me presta de custodiar mi dinero y brindarme seguridad para que, cuando yo lo desee , el banco me reintegre lo que yo le he dado en depósito", agregó Rüedi, quien exigió que el dinero le sea devuelto de inmediato.

"El día 19/04/2021 advertí al ingresar al online banking que con diecinueve (19) operaciones en el mismo día me habían vaciado mis cuentas. Literalmente, de la noche del 19 a la mañana del 20, desaparecieron todos mis ahorros depositados en su banco. Lo que yo quiero es que Ud. – que les abrió la puerta de su banco a los delincuentes informáticos, me devuelva mi dinero que le transferí en propiedad y que me lo devuelva ya , porque es su obligación restituirlo cuando yo se lo pido ( art 1390 CCCN) en cumplimiento del contrato de depósito que nos une. Investigue todo lo que deba investigar para dilucidar como hicieron el desfalco de mis cuentas , pero mientras tanto honre su contrato, honre su compromiso conmigo y devuélvame el dinero que alguien hizo desaparecer de su banco y no fui yo", pidió la denunciante.

"Le aviso que ya presenté una denuncia penal por el delito contra los autores y en su contra también, porque considero que Ud. es partícipe, coautor o cómplice de que a mi me hayan birlado mis datos personales y mis ahorros", continuó.

"Todito se llevaron los ladrones cibernéticos a los que Ud. -Sergio- les abrió la puerta. Y, quizás para Ud. sea una nimiedad lo que me pasó por su culpa; pero esa cantidad de dinero que me fue saqueada de su banco, la que Ud. tenía obligación funcional de custodiar, para mí era mucho, muchísimo, eran mis ahorros. Y le aclaro, Sergio, que “yo no hice nada” , no le di mi clave a nadie, ni mi token, ni mi código de seguridad. Por eso, sus permanentes avisos para que los clientes estemos advertidos y no facilitemos nuestros datos a nadie, no me sirven como excusa. Le repito, para que no se invierta la ecuación: YO NO HICE NADA , quién falló en el sistema de seguridad es su banco y no yo. Por eso, Ud. ya me tendría que haber devuelto lo que es mío. Seguro la justicia demorona llegará, tarde, pero llegará", agregó en otro párrafo.

"¿Qué hay de la gente con la que Ud. dice estar comprometido ? De la pobre gente que de la noche a la mañana su banco, la inseguridad de su banco, convierte en pobres y en deudores? Y viendo que ambos nacimos en mayo, yo el 24 y Ud el 26, de geminiana a geminiano, le pregunto ¿duerme Ud. sin pastillas? Yo sí, dormía como una angelita, hasta que Ud. me quitó lo mío y le cuento que no voy a descansar hasta que me lo devuelva", finalizó.