Beach Vóley: el deporte del momento, ahora con escuela

Sin lugar a dudas la pandemia cambió el mapa deportivo en todo el país y en San Francisco no es la excepción. Ante la imposibilidad de realizar deportes en conjunto en espacios cerrados aparecieron nuevas propuestas y una de ellas es el beach vóley, que ya venía generando interés en la juventud pero que entre 2020 y 2021 se transformó en un verdadero boom en la ciudad.

En este caso, el Sport Automóvil Club y a través de la profesora Claudia Ceccani generaron un espacio de aprendizaje de este deporte con el objetivo de formar jugadores en la ciudad e incorporar una nueva disciplina al club.

“En San Francisco ya había algunas canchas, todas en alquiler y de a poco se fueron sumando más interesados en este deporte. Yo me mudé hace algunos años a la ciudad, jugué siempre al vóley indoor y viví mucho tiempo en Mar del Plata y empecé a jugar beach vóley. Me especialicé para entrenar, enseñar las técnicas e hice los cursos que brinda de la FEVA a nivel provincial y nacional”, explicó Ceccani, quien es oriunda de La Pampa.

La escuela está dirigida para mayores de 15 años, sepan o no sepan jugar al vóley, sin embargo, el proyecto apunta a incorporar las divisiones formativas para fines de este año. “Es un espacio mixto con dos turnos y dos veces a la semana. Apuntamos a que aprendan las técnicas, no hace falta que seas profesional, ni que tengas estado físico o que juegues al vóley de antes o no”, agregó la profesora.

Ceccani contó que la respuesta ha sido muy buena, incluso la jugadora de Estudiantes de La Plata y de la selección nacional Valentina González se sumó a los entrenamientos. “Al primero que capta es al que juega en indoor y que ahora no tiene competencia. Hay chicos que hacen otros deportes y que juegan básquet, hacen ciclismo, running; llama a cualquiera que tenga ganas de jugar y aprender”, señaló.

Particularidades

Ceccani explicó que existen varias diferencias con el vóley indoor y no solo se trata del terreno de juego. “Hay condiciones del entorno que se deben tener en cuenta: la dificultad de jugar en la arena y por ejemplo el viento, porque depende del día. La cancha es más chica porque tiene un metro menos de cada lado y por lo general se juega 2 vs. 2. Además, en el vóley indoor hay posiciones especializadas, acá son dos que defienden, arman y atacan, aunque a nivel profesional hay un bloqueador y un defensor (una persona más alta y otra más baja). Es un deporte grupal, en equipo, pero tiene una mentalidad individual porque son dos personas y no hay suplentes, cambios, ni entrenador”, detalló la profesora.

“Hay golpes y técnicas que son muy distintas, es otra pelota porque es más grande, mas soft y no es tan dura como la de indoor”, agregó Ceccani.

Las clases son personalizadas o individuales. Al momento el grupo está conformado por 15 jugadores.

Claudia Ceccani es la entrenadora de beach vóley en el Sport Automóvil Club.

Encontraron su lugar

Por otro lado, jugadores que ya se sumaron a la actividad contaron sus experiencias personales con un deporte:

Sofía: “Yo jugué tres años de vóley indoor cuando era más chica y por temas de salud tuve que dejar todo tipo de deporte. Hace poco unos amigos se enteraron de esta propuesta, así que vuelvo y pruebo el beach que es algo muy distinto a lo que yo había hecho de chica. Me cuesta mucho volver a este deporte, pero es una linda experiencia volver a hacer algo a mí siempre me gustó”.

Rodrigo: “Me sumé en febrero. Yo jugaba al básquet, me fui a estudiar afuera y ahora volví y quería hacer un deporte. Hay muchas canchas en la ciudad y vi que a mucha gente le gustó, se puso de moda y todos quieren jugar, creo que esta oportunidad está buena para empezar a aprender cosas técnicas, físicas y que te ayudan para competir en torneos locales y con amigos más que todo”.

Emilio: “Me acerqué al deporte viéndolo, pero no lo jugaba. Siempre me gustó el vóley pero nunca tuve la posibilidad e encontrar un grupo para jugar por mis horarios y esta propuesta me gustó, me gusta el hecho de estar el aire libre en este momento donde uno está todo el tiempo adentro con la pandemia”.

Inauguración. La idea de la institución es realizar una inauguración de la cancha con la organización de un torneo que se realizará y organizará cuando la situación sanitaria lo permita.