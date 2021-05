González: "El balance es positivo, con un equipo joven hubo mucho profesionalismo"

Después de la participación con Estudiantes de La Plata en la Liga Nacional de Vóley femenino, la sanfrancisqueña Valentina González disfruta del receso en nuestra ciudad rodeada de afectos, recargando pilas, con la mira puesta en la próxima competencia y también a la espera de una convocatoria a la Selección.

La líbero del "pincha" hizo un balance del torneo pasado que, a pesar de quedar eliminadas en cuartos de final con Gimnasia, dejó buenas sensaciones. "Hicimos una buena Liga, arrancamos en noviembre a trabajar y en los primeros días de enero fuimos a Buenos Aires, realmente entrenamos mucho y no tuvimos muchos inconvenientes con el virus. Este año tuvimos un equipo joven, que a pesar de tener una edad menor, hubo mucho profesionalismo como se requería para afrontar este torneo, con la cantidad de entrenamientos que necesitábamos para llegar de la mejor manera", explicó.

"El balance es muy positivo porque nos fue muy bien. Fue muy corto el torneo, al estar en este contexto jugamos pocos partidos y esa fue la espina que nos quedó, con mas partidos el rendimiento hubiese mejorado. Estamos conformes y con miras a lo que viene que es la Copa Metropolitana y que ante esta incertidumbre no se sabe que va a pasar", agregó la ex jugadora de 9 de Julio Olímpico de Freyre.

En ese marco, Estudiantes volverá a reunir a sus jugadoras el próximo mes con el objetivo de encarar la nueva competencia y ese plano, González buscará volver a destacarse con el sueño de ser tenida en cuenta para integrar el seleccionado nacional que disputará los Juegos Olímpicos.

Beach vóley

González, contó que para seguir en ritmo se sumó a los entrenamientos de beach vóley en el Sport Automóvil Club e incluso participó de algún torneo local, cuando la situación sanitaria lo permitía. “Lo aprovecho porque las realidades varían de municipio en municipio. En La Plata solo hacen físico y acá yo puedo hacer algo más en contacto con la pelota, en mi caso hago entrenamientos de beach vóley y partidos, tratando de reforzar lo físico, algo que tenemos como objetivo en este momento al no poder entrenar”, explicó la líbero sanfrancisqueña.

“Me parece una iniciativa grandiosa, una está inmersa en el vóley y no es lo mismo, es otra cosa, pero el ambiente es muy ameno, es lindo poder hacerlo con amigos y mi hermana que para mí le da el toque especial. Con esta ola de interés por el beach vóley me parece también genial porque es la manera de seguir haciendo deporte y al aire libre, es una gran posibilidad y hay una gran oferta en la ciudad para aprovecharla al máximo”, agregó.

Por otro lado, González explicó que “me sirve mucho para trabajar la fuerza en las piernas, en mi rol es fundamental porque tengo que saltar y entrenar mucho más las piernas y no tanto los brazos, me sirve porque también tiene que ver con la seguridad estar al aire libre, que no es lo mismo que encerrarte en un gimnasio".